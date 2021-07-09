«Замена Черчесова на Венгера или Базаревича на Блатта ничего не изменит. Проблемы гораздо глубже». Крик души Сергея Чернова

Бывший президент РФБ объяснил, почему в его время никто не отказывался играть за сборную и почему восемь клубов в высшем дивизионе — это утопия.

Сергей Чернов — культовая фигура для российского баскетбола в первом десятилетии нулевых. Человек отнюдь не случайный — в прошлом успешный детский тренер, воспитавший десятки известных игроков. Человек, который (что бы потом ни говорили) внес солидный вклад в победы нашего баскетбола: два европейских золота, серебро первенства мира, две олимпийские бронзы женской сборной плюс исторический триумф мужчин на Евробаскете-2007 состоялись в период его руководства Российской федерацией баскетбола (РФБ). Затем мужская сборная выиграли бронзу Евробаскета-2011 и Игр-2012 (президентом был Александр Красненков), а после этого как отрезало. Нет ни результатов, ни новых игроков, способных играть на самом высоком уровне. Ни одного русского баскетболиста в НБА последние три сезона и две подряд пропущенные Олимпиады — это показатель.

Ниже точка зрения Сергея Чернова о том, как попытаться изменить ситуацию.

Сергей Чернов. Фото Татьяна Дорогутина, —

В России надо запретить платные секции

— Сергей Викторович, какие вы видите главные проблемы в российском баскетболе? Почему после поколения, выигравшего бронзу на Играх-2012, у нас так и не появилось по-настоящему классных исполнителей?

— В России все хотят решать проблему сменой главного тренера сборной. Заменим Черчесова на Венгера, Базаревича на Блатта, и национальные команды тут же заиграют... Не заиграют. Это называется «латание дыр». Важно смотреть на этот вопрос гораздо глубже. Несколько лет назад я беседовал с нынешним руководством РФБ, предлагал им поменять систему подготовки резерва. Необходимо, чтобы все спортивные школы, отделения, секции работали в одном направлении. Сегодня все действуют разрозненно. Работают так, как хотят. В таком случае результата никогда не будет. Надо собрать конференцию специалистов. Возможно, в Минспорте. Чтобы участвовали руководители клубов, тренеры, представители регионов, ветераны, детские тренеры... Настал такой момент, когда всем надо объединиться. И не стоит думать категориями: эти за красных, эти за синих, эти давно в оппозиции. Пора объединиться.

— Сейчас детей тренируют по разным методикам?

— Понимаете, есть федеральные стандарты. Они определены Минспортом. Но вы хотя бы работайте в рамках этих стандартов, а не придумывайте велосипед. Все методики уже есть, но ими надо пользоваться. И заставлять ими пользоваться. Я до сих пор езжу по регионам. Одна школа обучает детей одним принципам защиты и быстрого прорыва, другая работает в совершенно другом ключе. Вот и получается, что у нас все умеют красиво вести мяч, умеют отдавать пас, бросать... Но не умеют главное: играть в баскетбол. Они обозначают игру. Они не бездарные, не плохие, их просто не научили.

Я много общаюсь с балканскими тренерами. Они говорят, что в России много талантов, но с ними надо работать, доводить их до ума. Сейчас самые богатые наши клубы привозят сербских специалистов, которые возглавляют молодежные направления. Это хорошо. Но они взяли наши советские методики, немного их усовершенствовали и теперь востребованы на рынке. А наши тренеры почему-то решили отказаться от советской системы и обучаются по роликам в YouTube. Я искренне удивляюсь этому.

Еще один важный момент: в этой сфере абсолютно нет конкуренции. Школа хочет получить тренера Петрова, и она его берет. А соответствует он этому уровню или нет — неважно. Кто будет определять это уровень? Давайте разработаем критерии. Как происходит в Сербии. Приходит молодой специалист и говорит, что хочет работать, показывает дипломы, свое SV. Ему отвечают: «Хорошо», — и начинают тестировать. Он сдает экзамен на знание правил игры, затем экзамен на теорию игры. После этого они переходят в зал, где он демонстрирует свою способность самостоятельно делать те элементы, которым надо обучать ребят. Его берут в школу, если он проходит эти испытания. Или если ты переходишь на следующий уровень. Например, получаешь команду U-16, то проходишь еще более сложные тесты, чтобы доказать свой уровень. Вроде бы все логично, но у нас такого нет. На бумаге есть, но нет на практике. Поэтому не каждый тренер соответствует тому уровню, на котором работает. По своим знаниям, по своему видению игры.

— Возможно, дело в том, что детские тренеры в регионах получают по 10-12 тысяч рублей в месяц. И в профессию идут не лучшие, а по остаточному принципу.

— Безусловно. И это государственная проблема. Детские тренеры должны получать больше. Хотя бы на уровне преподавателей физкультуры в школе. Этого не надо стесняться. Если мы хотим, чтобы спорт был у нас на высоком уровне, то мы должны думать не только о профессиональном, но и о массовом. Конечно, есть школы, где тренеры получают больше. Есть зарплаты 60-80 тысяч рублей. Но таких совсем немного.

Еще одно направление, в которое, на мой взгляд, должно вмешаться государство, — это запрет на платные группы. По всем видам спорта. У всех родителей по-прежнему разный уровень дохода. Я вырос в послевоенное время, но даже тогда у детей был огромный выбор в плане выбора секций. Можно было попробовать все. Я занимался легкой атлетикой, футболом, баскетболом. В итоге выбрал баскетбол. Сегодня ранняя специализация — это в основном платные группы. Поэтому большинство ребят, чьи родители не могут оплатить занятия спортом, остаются за бортом. А возможно, это будущие олимпийские чемпионы. А как ты это определишь, если с ними никто не работал? Детский спорт должен быть доступен для всех.

В Германии — 18 клубов в высшем дивизионе, в Испании — 19. Чем мы хуже?

— Все признают, что у нас проблемы с резервом. Но есть и огромная проблема перехода из детского во взрослый баскетбол.

— Безусловно. Много талантов в России теряются сразу после выпуска из СДЮШОР. Ребята идут в институты физкультуры, молодежные команды, ДЮБЛ. А потом навсегда исчезают из баскетбола. К сожалению, клубы практически не обращают внимания на свою молодежь, не выделяют на это деньги. А поступления от спонсоров идут на зарплаты легионеров, которые могут принести титулы первой команде. Они приехали, отыграли два года и уехали. На их места приехали новые американцы и сербы. На заработки. А что имеет с этого российский баскетбол? Наши в это время сидят на скамейке и теряют свою индивидуальность. В лучшем случае становятся ролевиками.

— Согласны, что для российских игроков нет рабочих мест?

— В следующем году, скорее всего, будет всего восемь российских клубов в Лиге ВТБ. В каждом 7-8 легионеров. Где русские игроки? В ответ мне говорят, что это здоровая конкуренция. Какая же она здоровая, есть у нас нет своего продукта? Чтобы подготовить сильное поколение баскетболистов, нужно 7-8 лет правильной методичной работы. Но наши клубы к этому не стремятся. А только меняют легионеров местами.

В Турции и Италии по 16 клубов в высшем дивизионе, в Германии — 18, в Испании — 19. Чем мы хуже? У нас 140 миллионов населения. При этом мы полностью забыли про Сибирь, Дальний Восток, Урал. В свое время я сделал Восточный дивизион, где появилась та же Пермь, когда ими руководил Сергей Кущенко. А затем «Урал Грейт» дважды стал чемпионом страны.

Понятно, что везде разное финансирование, но нельзя хоронить баскетбол в условном Сургуте, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке... Неважно, что они далеко от Москвы. Необходимо дать им возможность бороться за звание лучшей команды России. Например, пусть от «Запада» в плей-офф выходит шесть команд, от «Востока» — две.

Я понимаю и руководство Единой лиги с их аргументами, что планку надо поднимать, ужесточать требования к залам, аэропортам. Но где взять столько залов, аэропортов, если их нет? А в итоге у российских игроков почти нет возможности совершенствоваться. При этом многие сильнейшие игроки времен СССР и России родом из Сибири. Из Омска Андрей Воронцевич и Иван Дворный, из Томска Сергей Белов, из Красноярска Сергей Тараканов, из Новосибирска Сергей Бабков. Много ребят с Урала: Александр Мышкин, Станислав Еремин, Александр Кандель... Я пробежался по памяти. Их гораздо больше. А сейчас мы забросили эти регионы, и это неправильно.

Я использовал силовое давление, но оно приносило результат

— С болью смотрели на игру нашей мужской сборной на олимпийской квалификации в Сплите?

— Не стоит драматизировать. Начнем с того, что не все сильнейшие приехали. Если бы были Швед, Фридзон, Хвостов и другие, то мы могли бы сыграть гораздо лучше. Но чтобы давать объективную оценку, нужно знать ситуацию изнутри. Дело не в Базаревиче и не в ребятах, которые играли в Сплите. А в проблемах нашего хозяйства, в котором нет единой системы, конкуренции. Подчеркну, что это моя точка зрения. Возможно, она неправильная, но давайте подискутируем.

— При вас в сборной не было столько отказников. Как вы этого добились?

— Когда я был президентом РФБ, то в регламенте был следующий пункт. Допустим, игрок отказывается ехать в сборную. Мы считаем, сколько дней другие игроки проводят в национальной команде, включая игры и финальный турнир. Например, получается 45 дней. И эти 45 дней отказник не может играть за свой клуб в чемпионате России. И все приезжали. Может, это и было силовое давление, но оно приносило пользу, результат.

Или руководитель клуба говорит, что у условного Сидорова травма и он не может приехать в сборную. Но окончательное решение принимают три человека: главный тренер сборной, врач сборной и врач клуба. Если они приходят к заключению, что у человека действительно серьезное повреждение, то вопросов нет. В противном случае человек попадает под санкции.