Доничиу не хватило 2-х передач до рекорда Олимпиады

В четверг, 5 августа, сборная Словении проиграли Франции (89:90) в полуфинале Олимпиады. Разыгрывающий словенцев Лука Дончич оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов и 18 передач.

Таким образом, 22-летний словенец показал второй результат в истории Олимпиад по количеству ассистов за одну встречу. Рекорд принадлежит мексиканцу Мануэлю Саенсу, который сделал 20 передач в игре с Японией на Олимпиаде 1976 года.

Всего же на этой Олимпиаде Дончич набирает в среднем по 24,2 очка, 10 подборов, 10 передач.