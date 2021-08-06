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Доничиу не хватило 2-х передач до рекорда Олимпиады

02:34
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В четверг, 5 августа, сборная Словении проиграли Франции (89:90) в полуфинале Олимпиады. Разыгрывающий словенцев Лука Дончич оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов и 18 передач.

Таким образом, 22-летний словенец показал второй результат в истории Олимпиад по количеству ассистов за одну встречу. Рекорд принадлежит мексиканцу Мануэлю Саенсу, который сделал 20 передач в игре с Японией на Олимпиаде 1976 года.

Всего же на этой Олимпиаде Дончич набирает в среднем по 24,2 очка, 10 подборов, 10 передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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