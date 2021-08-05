Дончич объяснил, почему не исполнил решающий бросок в полуфинале Олимпиады против Франции

Защитник сборной Словении Лука Дончич объяснил, почему не стал бросать в решающей атаке полуфинального матча Олимпиады против Франции (89:90).

В последней атаке Дончич не решился атаковать сам, а отдал мяч Клемену Препеличу, лэй-ап которого заблокировал француз Николя Батюм.

«Могу сказать, что я действительно горжусь этой командой. Все выложились на 100 процентов. Мы усердно работали в течение двух месяцев, чтобы быть здесь. Думаю, мы могли бы удивить многих людей, но я горжусь каждым из парней. У нас есть ещё один финал впереди, мы не сдадимся. Я хочу выиграть медаль Олимпиады.

Почему не стал бросать в концовке? Батюм был на подстраховке, поэтому я был вынужден отдать передачу. Препелич был открыт, это была отличная комбинация, но Батюм поставил потрясающий блок-шот. Не всегда получается сделать правильный выбор, но мне кажется, что я принял хорошее решение», — цитирует Дончича официальный сайт ФИБА.

Дончич потерпел первое поражение в составе национальной команды. До встречи с Францией он выиграл все 17 матчей в составе сборной.