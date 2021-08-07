Женская сборная Франции по баскетболу завоевала бронзу Олимпиады в Токио
11:47
Женская сборная Франции по баскетболу завоевала бронзу Олимпиады в Токио. В матче за третье место была обыграна команда Сербии со счетом 91:76.
За золото поборются США и Япония. Эта игра пройдет завтра (начало — в 05.30 по московскому времени).
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Матч за 3-е место
Сербия — Франции — 76:91 (23:19, 17:24, 16:24, 20:24)
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