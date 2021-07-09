Обозреватель «СЭ» подводит итоги работы самого «долгоиграющего» — почти пять лет — главного тренера в истории сборной России.

Без Черчесова чемпионат не перестанет быть пешеходным, а клубы не начнут выигрывать в еврокубках

То, что разговора Александра Дюкова со Станиславом Черчесовым не было так долго; то, что 150-минутную пресс-конференцию тренер проводил по собственной инициативе и без участия футбольного союза, причем без подписи «главный тренер сборной России», тогда как президент РФС молчит до сих пор, — все это прозрачно намекало на вчерашний исход. Хотя сам Черчесов, насколько понимаю, готов был продолжать работу и воспринимал происходящее как глобальную перестройку сборной, середина которой, так уж вышло из-за сдвижки Евро-2020 на год, выпала на чемпионат Европы.

Эту перестройку национальной команды (на сбор перед Евро были вызваны десять человек в возрасте до 24 лет, восемь из них попали в заявку) доводить до конца будет кто-то другой. Разговор Дюкова с Черчесовым получился недолгим, и разошлись стороны без битья тарелок — впрочем, восприятие тренером своей работы как «государственной должности» в современных обстоятельствах иную стилистику, думаю, исключало. При этом расставание, как подчеркнул Черчесов, произошло «на комфортных для РФС условиях», то есть держаться за свой серьезный контракт и требовать большую неустойку специалист не стал.

За рекордные для российских времен пять лет на таком посту устать можно от кого угодно. Все последние события показали, что — тем более на фоне негативного результата — усталость от Черчесова у немалой части болельщиков и журналистов есть. Вот только те, кто сейчас сколько бурно, столь и наивно радуется его отставке, не понимают, что главное — не она, а кто придет и что сделает взамен.

Футбол-то наш остался прежним, игроки — тоже. Чемпионат РПЛ от отставки Черчесова не перестанет быть пешеходным, и в еврокубках в последние два года все проигрывал отнюдь не Станислав Саламович.

Если уж решили его менять, то нужен только человек, который, как в свое время Гус Хиддинк, в корне изменит ментальность игроков, внушит им, что у них хватает таланта и воли, чтобы не бояться, а играть. Но возможно ли это при таком состоянии чемпионата страны, как сейчас? Гус пришел на следующий год после того, как ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и менее чем за два года до того, как-то же самое сделал «Зенит». В обеих этих командах костяк составляли россияне.

А какой еврокубок российские клубы выигрывали в последние годы или могут выиграть теперь?

Что ж, всему свое время. Пяти лет подряд в сборной России до Черчесова не работал никто. И никто, кроме него и Хиддинка, не выводил ее из группы на чемпионатах мира и Европы, более того, не проходил еще дальше. За одно это уже человеку нужно быть благодарным.

Уверен, спустя время, когда эмоции сойдут и справедливое раздражение от игры сборной на Евро встанет в один рабочий ряд с еще семью такими же турнирами (на трех из которых вообще не было побед, а еще на три сборная не вышла вовсе), благодарность за ЧМ-2018 вернется и выйдет на первый план. Люди, которые сейчас Черчесова костерят, еще скажут ему спасибо. За «ногу бога», матчи с Испанией и Хорватией, ликующую ночь напролет Никольскую, да и более поздние вещи вроде отборочных 4:0 у Шотландии в «Лужниках». Хейт закончится. Четвертьфинал ЧМ останется.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Язык Черчесова непрост. Но ни один тренер сборной не проводил таких пресс-конференций до него

Когда говорят, что нельзя вечно жить 2018 годом, я соглашаюсь. Но напоминаю, что и следующий отбор к Евро был пройден со 100 процентами набранных очков во всех матчах, кроме двух с Бельгией, да еще и со вторым в истории сборной показателем результативности в квалификации ЧМ и Евро. Ресурса той достаточно возрастной команды должно было хватить как раз до Евро-2020, но турнир из-за ковида перенесли на год, и сборная перезрела. Настала пора строить новую, но времени до нового срока Евро для этого оказалось мало.

Понятно, что Черчесов ошибался — и людей раздражало, что в этих ошибках он если кому-то и признавался, то только самому себе, а каяться прилюдно не собирался — такой характер. Очень возможно, что по тому же Дзюбе и не только у него в последнее время замылился глаз. Недаром и игра упростилась.

Но заметьте, что Черчесов был готов защищать себя и свои поступки сам, не скрываясь за чьей-то спиной. Его выход к журналистам на два с половиной часа многие сочли провальным — но не потому ли, что никто уже не собирался его реально слушать и тем более слышать, а к пресс-конференции отнеслись примерно так, как тот народ, что в былые времена собирался на площадях поглазеть на прилюдное повешение?

И отчего-то никто даже не задумался о том, что до Черчесова вообще никто из главных тренеров сборной после неудачных турниров не проводил таких вот открытых встреч с прессой, доступ на которые был не ограничен узким кругом комфортных авторов. Черчесов сознательно и исключительно по собственной инициативе бросился под этот танк — так же, как в прошлом ноябре после Сербии пришел на «Матч ТВ» на знаменитый прямой эфир к Денису Казанскому.

Вы вправе как угодно относиться к его ответам и тогда и сейчас. Язык Черчесова действительно не назовешь простым и понятным. Но сам поступок, по-моему, заслуживает уважения, которого мы не видим. Все почему-то приняли как должное то, что таковым не является. А если и является, то не в России.

Меня самого не порадовало, например, обилие военной риторики на этой пресс-конференции, и команда Черчесова на Евро действительно больше напоминала солдат, выполнявших приказ. Какая же ирония судьбы, если вспомнить, что первое его интервью на посту тренера сборной, опубликованное в «СЭ» 12 августа 2016 года, называлось «По приказу еще никто ничего не выигрывал».

Визуально перемена, происшедшая со сборной по сравнению с 2018 и 2019 годами, выглядит именно так — вдохновение и творчество заменила строевая подготовка. Хотя на самом деле, понятно, все намного сложнее.

Сложнее — и проще.

«Никогда нельзя ни переоценивать, ни, что еще хуже, недооценивать себя». Эти слова Черчесов сказал мне в том самом первом интервью во главе сборной.

Они относятся не только к самой национальной команде, но и к нашему ее восприятию. «Ты просто космос, Стас» летом 2018-го — это была переоценка. Нынешняя ненависть к тому же человеку — наоборот. Две крайности, посередине между которыми и располагается истина.

Она в том, что никакой Черчесов не «космос» и никогда на это не претендовал. Он качественный профессиональный тренер, судьба любого из которых — это иногда низенькая амплитуда между победами и поражениями, а иной раз более крутая — между триумфами и провалами.

То, что три года назад сочли невообразимым триумфом, было на самом деле просто успехом. Восприми у нас в стране все именно так, с холодной головой, — не приняли бы нынешнюю неудачу за провал. Провал — это был бы невыход на Евро вообще. Или ноль побед в группе, не говоря уже о нуле очков, как у приличной с виду до турнира Турции.

Победа над финнами — да, вымученная, натужная, кто бы спорил. Но почему ни в 2014-м над примерно такими же Кореей и Алжиром, ни в 2016-м над Словакией ни их, ни вообще каких-либо побед одержано не было? Может, прав Юрий Семин, призвавший не концентрироваться только на Черчесове и игроках, а поговорить об устройстве всего нашего футбольного хозяйства? Тем более что и молодежка Дании 0:3 без вариантов проиграла.

Футбол нашей сборной на Евро-2020 большей частью и вправду выглядел так, как его в разгар группового турнира охарактеризовал Владислав Радимов: «Смотришь матч России и думаешь — скорее бы он закончился. Хочется пожелать, чтобы игры сборной хотелось смотреть». Вот только у меня нет никакой уверенности в том, что этот набор игроков в принципе способен играть по-другому.

А других нет. Может, пока, и когда наступит время, допустим, Захаряна с Пиняевым, все станет по-другому. Но сегодня не смешите тем, что с Гильерме и Смоловым над нашими головами распростерлось бы звездное небо.

Игорь Рабинер и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Оценивая работу в сборной, нельзя забывать, куда Черчесов пришел и с чего начинал

1 июня 2016 года сборная России под руководством Леонида Слуцкого в Инсбруке проводила предпоследний спарринг перед Евро-2016 — против Чехии. Главный тренер, выигравший третий титул чемпиона России с ЦСКА и совмещавший работу в клубе и сборной, впервые представил немногочисленной публике трио форвардов КоСмоДзю (Кокорин — Смолов — Дзюба) с Шатовым под ними. Кокорин в начале игры точно ударил не стулом в «Кофемании» по чиновнику Паку, а мячом по воротам Чеха. Из нынешней сборной, помимо Дзюбы, там был еще только Головин, двумя днями ранее отметивший 20-летие.

Мы на тот момент еще с главным тренером «Легии» Черчесовым, так вышло, смотрели ту игру вместе с трибуны стадиона «Тиволи», в основание которого он когда-то закладывал первый камень. Он говорил: «С трибуны понятно, что идет товарищеский матч. Такого накала борьбы, как в официальном, нет».

Возможно, это был последний случай, когда он произнес прилагательное «товарищеский». Уже спустя два с лишним месяца, возглавив сборную, он провозгласит: «Товарищеских матчей у нас не будет. Только контрольные, тестовые — но никак не товарищеские. Понимаете разницу?» С этого момента начнется формирование его языка в сборной. Языка, понимаемого и принимаемого далеко не всеми.

А 1 июня Черчесов охотно и для печати комментировал игровые эпизоды и действия российских футболистов. Сообщал по опыту работы в «Динамо», что Кокорин быстро набирает форму. Уклонялся от выводов (и правильно делал, как показала практика) о КоСмоДзю. Рассказывал, что никогда в жизни не играл в два нападающих, но в «Легии» состав был такой, что весь второй круг провел именно по такой модели. В сборной России он от нее снова откажется...

В середине первого тайма ему позвонили из Варшавы. Ясно было, что разговор неприятный. Какое-то время Черчесов вел его прямо на трибуне, потом куда-то вышел. А вернулся уже не главным тренером «Легии», с которой он только что сделал золотой дубль. Но дальше не сошелся с руководством клуба в путях его дальнейшего развития.

Тогда я еще не знал, что прямо при мне начинается новая история сборной России. 19 дней спустя произойдут 0:3 с Уэльсом — самый, пожалуй, депрессивный матч национальной команды, который я видел в жизни. Порядочный и совестливый человек Слуцкий, когда я после первого тура группового турнира попросил его об интервью, согласился только при условии отказа от любых оценок сборной России: «С моей стороны это было бы неэтично и непрофессионально... У меня имелась возможность реализовывать свои идеи и мысли в сборной, поэтому высказывать их применительно к нынешнему составу и тренеру, публично анализировать их работу — вершина некорректности».

Говоря о его ироничном легком троллинге Тины Канделаки, когда Слуцкий назвал ее путаницу Оздоева с Азмуном «фиаско», я даже осмелился сказать, что руководитель «Матч ТВ» могла бы отреагировать уколом про фиаско в Уэльсе. Тренер отреагировал честно: «У меня был миллиард фиаско, и не только с Уэльсом. Что тут попишешь. Это же происходило».

Скажу честно — Черчесову, зная его, подобного в такой ситуации говорить бы не решился. Даже при почти 30 годах знакомства.

Но обстановочка, в которой он в августе 2016-го решился принять предложение Виталия Мутко, была та еще. Уэльс. Кокорин с Мамаевым, считаные дни спустя застуканные видеозаписью бурно гуляющими в ночном клубе Монако, что взорвало тогда всю страну. Откровеннейшее интервью Слуцкого Юрию Дудю с легендарным тезисом «Мы говно». Восемь лет с последнего выхода из группы на ЧМ и Евро, два полных турнира — вообще без единой победы. Притом что группа на ЧМ-2014 при Фабио Капелло именовалась всеми группой жизни.

Многие ведь уже все это забыли. А зря. Оценивая работу Черчесова, не нужно забывать, куда он пришел и с чего начинал. Хотя мечтал о ней давно. Александр Кержаков рассказывал, что на ЧМ-2002 почти сорокалетний вратарь сказал 19-летнему форварду, что однажды станет главным тренером сборной. Когда я спросил об этом Черчесова, тот не опроверг.

В заявке сборной с Евро-2016 за пять лет до Евро-2021 (не какой-то огромный срок) сохранились только Дзюба и Головин. Это к вопросу, многое ли в ней менял Черчесов. Даже если сравнить нынешний турнир с его первым крупным соревнованием, Кубком конфедераций-2017, «выжило» лишь пятеро — Кудряшов, Джикия, Головин, Жирков и Миранчук. С ЧМ-2018 — десять. При теперешней заявке в 26 человек и всего трех прошедших с тех пор годах.

А с Чехией, которой сейчас все так любовались, был матч и при Черчесове — контрольный в сентябре 2018-го. На кураже после чемпионата мира Россия покрошила соперника в мелкую стружку — 5:1. У чехов, которых, правда, тренировал еще не Ярослав Шилгавы, а Карел Яролим, в основе были все ключевые фигуры Евро-2020, кроме Шика, — Соучек, Цоуфал, Калас. Забивали же им — дважды Ионов, Заболотный, Ерохин и Полоз.

Как же быстро все меняется в этом футболе.

Незыблемо только одно — сборная России добивается каких-либо успехов только в годах с последней цифрой 8, о чем я уже писал. И то не всегда — кроме 1998 года. В общем, ждем 2028-го.

Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Эй, мне не нравится, что с вами происходит»

Насколько мне известно, при подготовке к Евро все с самого начала пошло не так. Тестирование в начале австрийского сбора показало, что футболисты из РПЛ в большинстве своем готовы хуже на 20%, чем в аналогичный момент перед ЧМ-2018. Значительно упали за три года и скоростные качества ряда игроков. Это к вопросу о том, насколько деградация лиги приводит к падению уровня играющих в ней футболистов. И где надо искать корни проблем того же Зобнина — не только конкретной ошибки в Дании, но и всей его игры. И разве только его?

Не хватало в команде и ментальных лидеров — как на поле, так и в раздевалке. Недаром Хабиб наметанным в спорте взглядом еще после матча с Бельгией сказал, что в этой российской команде лидеров нет. И все, что я слышу о «внутряке» сборной на Евро, это подтверждает. И заставляет подумать — может, стоило привлечь в команду так рвавшегося в нее и проведшего приличный сезон в «Химках» Глушакова, тем более что пара Зобнин — Оздоев в центре поля была далека от совершенства? Денис точно не дал бы никому покоя.

Тому же Головину, который при всем своем мастерстве пока нуждается в ветеранской встряске, не хватало Василия Березуцкого сзади, Самедова рядом в полузащите, даже Габулова в раздевалке. Все эти парни с серьезными «вокальными» данными не давали никому расслабиться, могли и наорать так, что мало не покажется. А сейчас была тишь да гладь. Все были до ужаса хорошие.

Наверное, Черчесов мог взорвать ее каким-то нестандартным и жестким ходом. Тем более что ему не впервой. Но, может, годы идут, решительность чуть падает — и новую сакральную жертву, чтобы разогнать сон у футболистов навсегда, нового Титова или Денисова, он искать не стал, оставил все как есть. Хотя, может, и стоило.

Говорят, чуть ли не на второй день в Австрии было собрание, когда сразу почувствовавший вялость футболистов Черчесов заявил им: «Эй, мне не нравится, что с вами происходит. Я не вижу того, что должно быть». Чутье его не подведет, но и сам он не сможет найти ключи, чтобы исправить ситуацию. Работы было даже больше, чем перед ЧМ-2018. Но одной пахотой всего не добьешься — хотя главный тренер в какой-то момент, кажется, начал думать именно так.

Не зря Андрей Талалаев, приводя в пример капитана венгров Адама Салаи, подчеркивает, до какой же степени в раздевалке нужны лидеры — желательно в каждом амплуа. Понятно, что от главного тренера с точки зрения настроя зависит очень многое, и тут Черчесов, вероятно, недоработал. Но изнутри команды он тоже должен идти.

И когда поговаривают, что на последнем собрании он произнес фразу: «Мне очень жаль, что большинство из вас так и не поняли, куда попали» (сам он, конечно, никогда ее не подтвердит, поскольку берет игроков под защиту), — задумываешься о том, что как раз лидеров, чтобы поняли все без исключения, для этого, возможно, и не хватило.

С другой стороны, выбирал-то сначала заявку, а потом состав именно Черчесов. И за грубейшие ошибки Семенова и Зобнина отвечают не только сами эти опытные игроки, но и главный тренер. Не сами же они себя на поле выпускали. Но никто не мог предполагать, что 32-летнего Семенова затрясет до такой степени. Да, дебют на больших турнирах, но чтобы вот так...

Если посчитать, сколько игроков из состава-2021 попали бы, например, в хиддинковскую сборную-2008, то максимум можно назвать двоих — Марио Фернандеса и Головина. И то первый пропустил полсбора из-за травмы, а потом еще и грохнулся на спину с Финляндией. Второй же при всей своей двигательной активности и рекорду группового турнира по общему пробегу пока бремени лидерства не вытягивает. А уже пора бы.

Возвращаясь же к Черчесову и его решениям — не должен был матч с Финляндией стать первым официальным для Сафонова. Для этого планировалась прошлогодняя ноябрьская игра Лиги наций в Турции. И тут вдруг ковид. А потом травма и долгое восстановление. В начале австрийского сбора, говорят, лучшим из голкиперов был даже Дюпин — но потом отчего-то сдал, а Матвей — прибавил.

Мне кажется, Черчесову на этот раз не хватило той решительности, которая была у него на ЧМ-2018, чтобы дать шанс Соболеву. Дзюба много работал, но все равно видно было — он не в идеальной форме. И так же, как три года назад сам Артем вытеснил из состава Смолова уже по ходу турнира — может, стоило повторить этот фокус? Естественно, не из-за общественного хейта Дзюбы, который Черчесова волнует мало, а исключительно из футбольных соображений.

Чего-то не хватило. В решимости у этого тренера никогда недостатка не было, да и этот турнир с выходом на Финляндию двух молодых вместо двух опытных — Сафонова и Дивеева вместо Шунина и Семенова — говорит о том же. Но чтобы перелопатить всю игровую систему ценностей в этой команде, начинающуюся с Дзюбы, — на это Станислав Саламович не пошел.

Может, и зря.

Не уверен, что это отставка ради назначения, а не ради самой отставки

Относиться к Черчесову вы вправе как угодно. Многие его не понимали. Даже, наверное, большинство. Есть ли в этом его вина? Наверняка. Но, во-первых, он и сам не стремился никому нравиться, а во-вторых, на его примере мы видим одну из главных тенденций современного общества: форма для людей стала важнее содержания. Из футбольных людей это недавно подчеркивал Андрей Талалаев.

Когда во флеш-интервью после Дании у Черчесова в определенном контексте прозвучало словосочетание «наш лучший матч», на него с ходу набросились все, даже не задумавшись, о чем он говорил. Не задумывались и в других случаях. Сейчас ему предъявляют, что он своими разговорами не пытался изменить наш футбол к лучшему — хотя на самом деле речами о катастрофическом недостатке интенсивности в РПЛ он всем плешь проел. Только никому это не было интересно — как, например, и цифры, приведенные на этот счет в прошлогоднем интервью «Матч ТВ». Это же скучно. Это же не «золотой актив» и не пикировка с коллегой Казанским...

«Хотелось бы, чтобы мы были достаточно симпатичны для болельщиков, коммуникабельны для журналистов», — говорил Черчесов в своем первом интервью во главе сборной. Не вышло. Он ни от кого не закрывался, и пресс-конференция на 150 минут — очередное тому доказательство. Его не понимали. Вернее, понимали — но только те, с кем он знаком много лет и кто улавливает ход его мысли.

А сейчас от тренера сборной требуют, чтобы он был Цицероном. Чтобы он был понятен для всех.

Впрочем, все эти вопросы встают только тогда, когда этот тренер проигрывает. Его увольняют, и дальше все снова идет по прежнему кругу: назначение — кратковременный всплеск — надежды, популярность, приглашения на ток-шоу — провал на большом турнире — увольнение. И вся эта нелепая суета вместо того, чтобы строить все с фундамента, а не раз за разом лихорадочно переделывать крышу.

Мне кажется, за эти пять лет Черчесов сделал максимум возможного с тем материалом, который у него был. Если действительно объективно настало время перемен, сменщику удастся посмотреть на сборную свежим взглядом и вдохнуть в нее новую жизнь — прекрасно.

Но пока совсем не уверен, что это отставка ради назначения, а не ради самой отставки.

Лично же я всегда буду благодарен Черчесову за соболезнования в связи со смертью моей мамы, которые он выразил на той самой пресс-конференции, услышав от ведущего Василия Конова переданный мною в электронном виде вопрос. Простите, но по-человечески это для меня в миллион раз важнее всего остального.

Понятно, каково ему было под тем обстрелом. Меня просто поразило, что в такой момент он об этом, во-первых, вспомнил, а во-вторых, вслух сказал. И мой папа, которому очень не понравилась игра сборной на Евро-2020, услышав соболезнования Черчесова, произнес ровно одно слово: «Человек».

И не сомневаюсь, что этот человек в своей еще очень далекой от завершения тренерской карьере еще многое докажет.

Не хейтерам.

Себе.