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Женская сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпиады в Токио

09:12

Женская сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпиады в Токио. В полуфинале была обыграна команда Сербии со счетом 79:59.

За золото Игр-2020 США поборются с победителем матча Япония — Франция. Эта игра пройдет сегодня (начало — в 14.00 мск.)

Баскетбол

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

США — Сербия — 79:59 (25:12, 16:11, 17:16, 21:20)

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