Женская сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпиады в Токио
09:12
Женская сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпиады в Токио. В полуфинале была обыграна команда Сербии со счетом 79:59.
За золото Игр-2020 США поборются с победителем матча Япония — Франция. Эта игра пройдет сегодня (начало — в 14.00 мск.)
Баскетбол
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1/2 финала
США — Сербия — 79:59 (25:12, 16:11, 17:16, 21:20)
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