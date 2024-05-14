Костя Цзю, Майк Тайсон и другие определились с фаворитами.

Бой Фьюри — Усик: когда и где пройдет, что стоит на кону

В ночь с 18 на 19 мая 2024 года пройдет представительный вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena. В главном событии подерутся британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, на кону стоят WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Вечер бокса в Саудовской Аравии стартует около 22.00 по московскому времени. Поединок Фьюри — Усик начнется ориентировочно в 00.20 мск. Бой пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

Чемпионский пояс версий WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring в супертяжелом весе. Фото Reuters

Рекорд и результат последнего боя Фьюри и Усика

Александр Усик — чемпион мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring. В профессиональном боксе 37-летний украинец одержал 21 победу в 21 поединке. На его счету 14 выигрышей нокаутом. В последний раз Усик выходил на ринг 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда Александр победил техническим нокаутом британца Даниеля Дюбуа.

Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC. У 35-летнего британца на профессиональном уровне — 34 победы и одна ничья. На его счету — 24 выигрыша нокаутом. Предыдущую защиту Цыганский Король провел 3 декабря 2022 года, победив нокаутом соотечественника Дерека Чисору. 28 октября 2023 года Фьюри в Эр-Рияде одержал победу раздельным решением судей над экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну. Представитель Камеруна тогда дебютировал в профессиональном боксе.

Кто победит в бою Фьюри — Усик: прогнозы экспертов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказал мнение, что Фьюри победит Усика.

«Я с нетерпением жду этого поединка. Это будет интересный бой. Я склоняюсь к победе Тайсона Фьюри. Я считаю его лучшим бойцом в мире, особенно в тяжелом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими. Мы не должны заострять внимание на том, как выступил Фьюри в бою с Нганну. Это он сделал ту ночь великой. Он дал Франсису возможность, и это был просто плохой день в офисе для него. У всех бывают плохие дни, и это был плохой день для Фьюри», — сказал Железный Майк.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис допускает, что Фьюри победит Усика по очкам.

«У Фьюри отличнейшие характеристики: он высокий, умеет боксировать на обеих ногах, бьется и как левша, и как правша, способен идти вперед. В данное время, на мой взгляд, победить боксера, который более крупный, тяжеловато. Поэтому я, как и всегда, скажу, что преимущество за тем, кто покрупнее. Тайсон Фьюри, я так думаю, победит по очкам. Но и Александра Усика сбрасывать со счетов я не буду», — сказал Льюис.

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт ставит на победу Усика в поединке с Фьюри, но отмечает хорошую форму спортсмена из Великобритании.

«Я выберу Усика, но в то же время Фьюри большой и знает, как использовать свои габариты. Фьюри находится в лучшей форме, чем я думал. Он не медленный, у него хорошая сила ударов и хороший боксерский интеллект. На бумаге это хороший бой. Но посмотрим, как все сложится», — сказал Скотт.

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа отмечает высокий уровень мастерства Усика и качественную работу его команды, что должно помочь украинскому боксеру победить Фьюри.

«Вы не раз это слышали, но я считаю Александра феноменальным боксером. С ним работают великолепные специалисты, а это очень важно — ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда. Я изучил его, побывав с ним на одним ринге, и считаю, что именно Усик выиграет у Фьюри. У него невероятный уровень мастерства», — сказал Джошуа.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев не стал давать прогноз на исход боя в комментарии Sport24, но назвал небольшими шансы Усика на победу в поединке с Фьюри.

«Если бой Усика и Фьюри состоится, то шансы на победу у Усика, конечно, есть, но очень небольшие. В прошлом бою Александр победил абсолютно заслуженно. Тут не может быть сомнений. Все было видно на ринге. Но с Фьюри будет тяжелее», — сказал Валуев.

Тайсон Фьюри (слева) и Александр Усик. Фото Getty Images

В чем шанс Фьюри в бою против Усика

Английский промоутер Фрэнк Уоррен видит высокими шансы Фьюри на успешный поединок с Усиком, так как Цыганский Король находится в отличном физическом состоянии.

«Тайсон находится в прекрасной форме. Хоть он и получил рассечение, все закончилось для него хорошо, потому что он провел два лагеря подряд. Я никогда не видел, чтобы он выглядел настолько хорошо. Чувствую, что он покажет великолепное выступление и остановит Усика», — сказал Уоррен.

Тренер чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов в интервью matchtv.ru высказал мнение, что у Фьюри чуть больше шансов на успех, чем у Усика, так как он обладает большими габаритами.

«Тут 50 на 50. Очень многое будет зависеть от готовности каждого конкретно в этот день. Небольшое предпочтение отдал бы Фьюри. Аргументация простая — габариты и масса. Отдавая должное Александру, он самый маленький тяжеловес — искусственно вошедший в эту категорию», — сказал Машьянов.

В чем шанс Усика в бою против Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что у Усика будут шансы одержать победу над Фьюри, если британец будет не до конца готов к бою.

«В этом бою все сильно зависит от того, в какой форме будет находиться Фьюри. То, что Усик будет полностью готов к бою, однозначно. И Александр может преподнести хороший сюрприз, потому что он умный боксер высокого класса. Если Тайсон не будет готов на сто процентов, то Александр его просто разобьет и разберет по полочкам. У него есть хорошая любительская школа и он здорово адаптирован к профессиональному рингу. А выдержать 12 раундов тяжело. И если Тайсон не будет готов полностью, то я отдаю преимущество Усику», — сказал Цзю.

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд назвал скорость Усика преимуществом, которое может помочь украинцу одолеть Фьюри.

«Их ждет тяжелый поединок. Но я считаю, что Усик победит. Во-первых, он очень жесткий боец, никогда не сдается. Во-вторых, он еще и быстрее. Не думаю, что Фьюри справится с таким огромным количеством ударов», — сказал Холифилд.

Тайсон Фьюри. Фото Global Look Press

Кто победит в бою Фьюри — Усик: мнение болельщиков

mgtow: «Победа Усика! Фьюри не такой уж и технарь, как все думают. А вот как судить будут — вопрос».

pups1: «Смотрел видео, где Фьюри с Усиком устроили подобие дебатов, так там Фьюри очень стройным стал, от второго подбородка и следа не осталось, идеальный прямой угол. Думаю, основательно подготовился и устроит разнос Сане».

badaboom: «Все, что об этом нужно знать, — это то, что будет наконец развенчан миф о Фьюри-технаре. Ибо будет это цыганское пивное полено деклассировано и отправлено в школу».

Вадим Гамза: «Усик уложит этого борова на помост!»

Bambus: «Скорее всего, нас ждет скучное зрелище и бой все 12 раундов. На этом бое заработают многие очень большие деньги, поэтому будут заинтересованы, чтобы он как можно дольше продолжался и побольше было рекламы. Жаль, что мы не узнаем, кто из них действительно лучший боксер».

Михаил Fishing: «Если Фьюри покажет себя времен боя с Кличко, то Усик проиграет. А если будет как в бою с Нганну, то ему кранты! Таланты на одном уровне, опыт тяжеловеса на стороне Фьюри, поэтому 60/40 в пользу Фьюри».

Кто победит в бою Фьюри — Усик: ставки букмекеров

Александр Усик является фаворитом в поединке с Тайсоном Фьюри, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу спортсмена из Украины — 1.81, а британца — 2.17. Ничейный результат котируется как 15.00.

Ставка на то, что бой продлится все 12 раундов, идет с коэффициентом 1.45, а на досрочное завершение поединка — 2.65. Исход «бой завершится нокаутом» котируется как 2.90. Букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на то, что поединок завершится единогласным решением судей.

Результат боя и кто победит в противостоянии между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком вы сможете узнать на нашем сайте и онлайн-трансляции вечера бокса 18 мая.