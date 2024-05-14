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Сегодня, 06:25

Новый скандал с Ничушкиным: его опять отстранили от матчей НХЛ! Теперь на полгода и с лишением зарплаты

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
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Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Вероятно, больше в составе «Колорадо» мы его уже не увидим.

Кошмарные новости из-за океана — Валерий Ничушкин опять отстранен от участия в матчах «Колорадо». И опять это произошло прямо перед игрой плей-офф — год назад такое случилось в серии первого раунда против «Сиэтла», которую «Эвеланш» в итоге проиграли, теперь — во время полуфинала конференции и битвы с «Далласом», в которой «Лавины» пока тоже уступают.

Но на этот раз все серьезнее: отстранение сразу на полгода минимум (то есть затрагивает даже первый месяц регулярки следующего сезона) и с потерей зарплаты, Ничушкин сможет вернуться на лед лишь после прохождения третьего этапа программы помощи хоккеистам НХЛ, в которую он уже попадал раньше.

Инсайдер Фрэнк Серавалли утверждает, что Валерий провалил тест на наркотики — конкретной информации о том, о каких веществах идет речь, пока не поступало. Для Ничушкина это уже третье отстранение за год: если в прошлом плей-офф был непонятный инцидент в отеле, детали которого толком остались неизвестными, то по ходу чемпионата россиянин уже попадал в программу помощи хоккеистам. За океаном подробностей делу не давали, но их раскрыл для «СЭ» известный эксперт Сергей Федотов.

— Психологически немного подсломился Валерий, связано это с рождением долгожданного ребенка. Начались проблемы со сном, сбитый биоритм, увеличились дозы снотворного — сбилось все вообще. В итоге два с половиной месяца, один раз он мне написал: «Две ночи не сплю». Через несколько недель, в декабре: «Три дня не сплю, башка болит, не знаю, как буду играть». Это проблема, которая уже не решается медикаментозно, и пришлось вступить в эту программу. Лечение продолжается, уже может пять часов поспать. Клуб дико заинтересован. Ситуация налаживается и все будет хорошо, — рассказывал Федотов в январе.

Что же произошло сейчас? Рецидив, связанный с бессонницей, или какая-то совершенно новая ситуация? Пока непонятно. Информация про проваленный тест может относиться как к наркотикам как таковым, так и к каким-то запрещенным лекарственным препаратам.

Ужасная история удивительным образом вновь совпала с феноменальным хоккеем Ничушкина (правда, когда он последний раз был плох?). В восьми матчах плей-офф он забил девять голов и на данный момент делит первое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли.

Формально тот самый третий этап программы предполагает возвращение в команду после реабилитации, но сейчас терпению боссов «Колорадо» может прийти конец — и их можно будет понять. Сложно поверить, что с Ничушкиным «Эвеланш» год назад закончили бы сезон после первого раунда, сейчас его отсутствие может стать решающим фактором поражения от «Далласа». Россиянин суперважен для команды, но он не главная звезда (есть Макар, Маккиннон и Рантанен), и для фаворита Кубка Стэнли невозможно подходить к каждому плей-офф с риском остаться без игрока первой тройки.

«Маккиннону 29 в сентябре. Чемпионское окно не будет вечным. «Колорадо» не может ждать третьей осечки от Ничушкина», — пишет Шон Килер из Denver Post.

Что теперь произойдет с Валерием даже в случае реабилитации — обмен, расторжение контракта ли что еще — пока непонятно. Скорее всего, сыграть еще раз за «Колорадо» с учетом их чемпионских амбиций шансов у него не много. За кого-то еще в НХЛ, кому не нужно выигрывать здесь и сейчас, — такое более вероятно.

Пожалуй, более крутых поворотов в энхаэловской карьере, чем у Ничушкина, не было ни у кого из наших хоккеистов. Хочется верить, что у него еще получится вывернуть в нужную сторону.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
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3. Эдмонтон - Ванкувер
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Даллас - Колорадо
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5. Даллас - Колорадо
0 - 0
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Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
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Ванкувер - Нэшвилл
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1. Ванкувер - Нэшвилл
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1 - 4
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5. Ванкувер - Нэшвилл
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4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
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3 - 4
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3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
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2 - 0
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