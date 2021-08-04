Американские баскетболистки победили Австралию и вышли в полуфинал Олимпиады
09:24
Женская сборная США по баскетболу победила Австралию в четвертьфинале Олимпиады в Токио — 79:55.
Самым результативным игроком встречи стала форвард американок Бреанна Стюарт, которая набрала 23 очка.
В полуфинале Олимпиады сборная США сыграет против Сербии. Встреча состоится 6 августа.
Баскетбол
Олимпийские игры
1/4 финала
США — Австралия — 79:55 (26:12, 22:15, 20:12, 11:16)
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