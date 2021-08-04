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Американские баскетболистки победили Австралию и вышли в полуфинал Олимпиады

09:24
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Женская сборная США по баскетболу победила Австралию в четвертьфинале Олимпиады в Токио — 79:55.

Самым результативным игроком встречи стала форвард американок Бреанна Стюарт, которая набрала 23 очка.

В полуфинале Олимпиады сборная США сыграет против Сербии. Встреча состоится 6 августа.

Баскетбол

Олимпийские игры

1/4 финала

США — Австралия — 79:55 (26:12, 22:15, 20:12, 11:16)

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Иван Торопцев все материалы автора

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