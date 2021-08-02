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Состоялась жеребьевка плей-офф женского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио

18:15
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2 августа в Токио состоялась жеребьевка плей-офф женского баскетбольного турнира Олимпийских игр.

1/4 финала

США — Австралия

Китай — Сербия

Япония — Бельгия

Испания — Франция

1/2 финала

США/Австралия — Китай/Сербия

Япония/Бельгия — Испания/Франция.

Четвертьфинальные встречи пройдут в среду, 4 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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