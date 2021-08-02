Состоялась жеребьевка плей-офф женского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио
18:15
2 августа в Токио состоялась жеребьевка плей-офф женского баскетбольного турнира Олимпийских игр.
1/4 финала
США — Австралия
Китай — Сербия
Япония — Бельгия
Испания — Франция
1/2 финала
США/Австралия — Китай/Сербия
Япония/Бельгия — Испания/Франция.
Четвертьфинальные встречи пройдут в среду, 4 августа.
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