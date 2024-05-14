Три проступка за год — это система. Почему невероятно сложно простить Ничушкину новый скандал
Талантливым людям прощается многое. Им почти всегда находят оправдание, со снисхождением смотря на ошибки. Это нормальный подход. Человек не идеален. Но сейчас, изучая ситуацию с нападающим «Колорадо» Валерием Ничушкиным, приходишь к однозначному выводу — он закапывает себя и свою карьеру только сам. Такое поведение объяснять и прощать прямо сейчас нет никакого желания.
Взрослый человек, у которого есть за плечами пара сомнительных историй, должен быть кристально чистым во всех отношениях. Когда в НХЛ, где любому игроку сейчас стараются давать шансы до последнего, челябинца отстраняют от любимого дела сразу на полгода, понимаешь максимальную серьезность проступка без дополнительных разъяснений.
Ничушкин забивает в среднем больше гола за игру в самом тяжелейшем хоккейном турнире на планете. Это пик человеческих возможностей. Но от форварда в Денвере отказались без малейшего колебания.
Копаться в деталях произошедшего уже бессмысленно, выясняя, на чем попался российский нападающий — допинг, запрещенные медицинские средства или кое-что похуже. Да какая сейчас разница?! Валерию уже 29. Давно не мальчик, не знающий жизни. Но он снова влип в максимально неприятную для себя ситуацию. Три крупных проступка в течение одного календарного года, в каждом из которых степень скандальности была приличной, тянут на систему. Пьяная дама в отеле, внезапный уход в программу помощи на пару месяцев и, наконец, отстранение от хоккея на полгода — даже свидетеля этих событий сложно назвать невинной жертвой.
В такой ситуации пытаться спасти репутацию игрока бессмысленно, как бы мы хорошо ни относились к человеку, сумевшему преодолеть массу сложностей в карьере и вырасти в звезду НХЛ. Челябинец подвел команду и разочаровал своих болельщиков.
Пока сложно понять, каким образом он может получить прощение со стороны клуба. Именно «Колорадо» и его босс Джо Сакик протянули несколько лет назад Валерию руку помощи, когда его карьера в НХЛ рухнула на дно и он никак не мог забить. Ошибиться самому — не стыдно. Не оправдать доверия людей, давших тебе шанс, — совсем наоборот. Ничего хуже быть не может.
Любое дальнейшее решение менеджмента «Эвеланш» нельзя осуждать. Он имеет право делать что угодно. При худшем раскладе Валерий окажется в другом клубе НХЛ. Рынок игроков скромный и в Северной Америке, поэтому крест на нем сразу все разом не поставят. Но это будет уже совсем другой поворот, а прежняя красивая история «Колорадо» и Ничушкина станет достоянием прошлого. Только втайне пока хочется надеяться, что вариант «понять и простить» еще реален.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|2 - 1
|
Даллас - Колорадо
|3 - 1
|
Флорида - Бостон
|3 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
|3 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|14.05
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 4
|14.05
|04:30
|
Колорадо – Даллас
|1 : 5