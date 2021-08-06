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Женская сборная Японии по баскетболу вышла в финал домашней Олимпиады

15:47
Женская сборная Японии по баскетболу вышла в финал Олимпиады. Фото AFP
Женская сборная Японии по баскетболу вышла в финал Олимпиады. Фото AFP
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Женская сборная Японии по баскетболу вышла в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале японки обыграли Францию со счетом 87:71.

В финале женского баскетбольного турнира Япония встретится с командой США. Матч состоится 8 августа.

Баскетбол

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

Япония — Франция — 87:71 (14:22, 27:12, 27:16, 19:21)

6 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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