Женская сборная Японии по баскетболу вышла в финал домашней Олимпиады
15:47
Женская сборная Японии по баскетболу вышла в финал Олимпиады в Токио.
В полуфинале японки обыграли Францию со счетом 87:71.
В финале женского баскетбольного турнира Япония встретится с командой США. Матч состоится 8 августа.
Баскетбол
Олимпийские игры
Женщины
1/2 финала
Япония — Франция — 87:71 (14:22, 27:12, 27:16, 19:21)
6 августа.
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