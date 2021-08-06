Женская сборная Японии по баскетболу вышла в финал домашней Олимпиады

Женская сборная Японии по баскетболу вышла в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале японки обыграли Францию со счетом 87:71.

В финале женского баскетбольного турнира Япония встретится с командой США. Матч состоится 8 августа.

Баскетбол

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1/2 финала

Япония — Франция — 87:71 (14:22, 27:12, 27:16, 19:21)

6 августа.