Расписание, ковидные ограничения, деньги, протесты и фавориты главного события спортивного года.

XXXII летние Олимпийские игры состоятся в японской столице Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Это крупнейшие в мире спортивные соревнования, в которых должны принять участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. Они выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград. Токийские Игры должны были пройти летом 2020 года, но были отложены ровно на год из-за пандемии. При этом все равно было решено оставить название «Олимпиада-2020». Также на год сдвинута Паралимпиада, которую предполагается провести в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Обратный отсчет до открытия Олимпийских игр. Фото Reuters

Олимпийские игры-2020: даты проведения, церемонии открытия и закрытия

Церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио намечена на пятницу, 23 июля 2021 года, в 14.00 по московскому времени (в 20.00 по местному времени). А церемония закрытия Олимпийских игр — на воскресенье, 8 августа, в 14.00 по московскому времени (в 20.00 по местному времени). Оба мероприятия продлятся около трех часов. Ряд соревнований планируется начать до церемонии открытия. Турниры по футболу и бейсболу начнутся 21 июля. А квалификационные соревнования по стрельбе из лука и академической гребле — 23 июля. Но основная масса стартов проводится после 24 июля. Таким образом, Олимпиада в общей сложности займет 19 дней.

Токио получил право на проведение Олимпиады 7 сентября 2013 года, опередив в конкурсе МОК испанский Мадрид и турецкий Стамбул. Игры предполагалось начать 24 июля 2020 года, но за четыре месяца до их начала под давлением спортивной общественности в разгар пандемии МОК, оргкомитет и правительство Японии приняли решение о переносе соревнований на лето 2021 года. Это привело к серьезным перестановкам во всем в мировом спортивном календаре. Совокупные убытки составили несколько миллиардов долларов. По мере возникновения новых волн пандемии вероятность отмены или нового переноса Игр оставалась высокой. Хотя МОК и оргкомитет ОИ-2020 неизменно заявляли о своем намерении провести соревнования во что бы то ни стало.

Волейболистка из Японии Мотоко Ообаяси во время эстафеты олимпийского огня. Фото AFP

Программа летних Олимпийских игр-2020

Олимпиада в Токио — первые летние Игры, программа которых сформирована исходя из новых принципов МОК. В целом они предполагают зеленый свет для новых дисциплин — в первую очередь для молодежных и тех, которые продвигают организаторы конкретных ОИ. Кроме того, увеличивается доля женских медальных розыгрышей и количество смешанных соревнований. В Токио-2020 будут распределены 339 комплектов медалей вместо 306 в Рио-2016, при этом количество участников Игр остается примерно таким же, как пять лет назад.

На Играх-2020 дебютируют карате, скалолазание, серфинг и скейтборд. После некоторого перерыва в программу возвращаются бейсбол и софтбол, на которых настаивали японцы. Также впервые на взрослых Олимпиадах мы увидим баскетбол 3х3, фристайл-BMX, а также смешанные эстафеты в плавании и легкой атлетике, смешанные командные соревнования в дзюдо, триатлоне и стрельбе из лука. Многие из этих дисциплин создавались на ходу и не успели пройти серьезное тестирование на уровне элиты. В скейтборде на момент включения в программу Игр вообще не существовало доминирующей международной федерации с признанными правилами.

Поэтому эксперименты МОК с новыми видами многие считают авантюрными попытками успеть за быстро меняющимся миром. При этом как минимум два традиционных вида спорта находятся в крайне тяжелой ситуации. Международная федерации бокса из-за коррупционных скандалов была лишена признания МОК, и олимпийский турнир в Токио проводит специальная рабочая группа. Тяжелая атлетика на фоне бесконечных допинговых скандалов чудом сохранила место в программе Игры, но очевидно, что олимпийское будущее этого вида спорта очень туманно.

Трансляции Олимпиады в России доступны на ведущих федеральных ТВ — Первый канал и «Россия».

Вид на Национальный олимпийский стадион. Фото AFP

Олимпиада-2020: календарь соревнований

Вид спорта Количество наград Даты проведения Даты финалов (число финалов) Академическая гребля 14 23-30 июля 27 июля (2), 28 июля (4), 29 июля (4), 30 июля (4) Бадминтон 5 24 июля — 2 августа 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (1), 2 августа (2) Баскетбол 2 25 июля — 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1) Баскетбол 3х3 2 24 июля — 28 июля 28 июля (2) Бейсбол 1 28 июля — 5 августа, 7 августа 7 августа (1) Бокс 13 24 июля — 1 августа, 3-8 августа 3 августа (2), 4 августа (1), 5 августа (1), 6 августа (1), 7 августа (4), 8 августа (4) Борьба 18 2-7 августа 2 августа (3), 3 августа (3), 4 августа (3), 5 августа (3), 6 августа (3), 7 августа (3) Велоспорт 22 24 июля — 8 августа 24 июля (1), 25 июля (1), 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (2), 30 июля (2), 1 августа (2), 2 августа (1), 3 августа (2), 4 августа (1), 5 августа (2), 6 августа (2), 7 августа (1), 8 августа (3) Водное поло 2 24 июля — 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1) Волейбол 2 24 июля — 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1) Пляжный волейбол 2 24 июля — 7 августа 6 августа (1), 7 августа (1) Гандбол 2 24 июля — 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1) Гольф 2 29 июля — 1 августа, 4-7 августа 1 августа (1), 7 августа (1) Гребля на байдарках и каноэ 16 25-30 июля, 2-7 августа 26 июля (1), 27 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 3 августа (4), 5 августа (4), 7 августа (4) Дзюдо 15 24-31 июля 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2), 28 июля (2), 29 июля (2), 30 июля (2), 31 июля (1) Карате 8 6-8 августа 6 августа (3), 7 августа (3), 8 августа (2) Конный спорт 6 24-25 июля, 27-28 июля, 30 июля — 4 августа, 6-7 августа 27 июля (1), 28 июля (1), 2 августа (2), 4 августа (1), 7 августа (1) Легкая атлетика 48 30 июля — 8 августа 30 июля (1), 31 июля (3), 1 августа (4), 2 августа (5), 3 августа (6), 4 августа (5), 5 августа (8), 6 августа (8), 7 августа (7), 8 августа (1) Настольный теннис 5 24-30 июля, 1-6 августа 26 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 5 августа (1), 6 августа (1) Парусный спорт 10 26 июля — 5 августа 1 августа (2), 2 августа (2), 3 августа (2), 4 августа (2), 5 августа (2) Плавание 37 24 июля — 1 августа, 4-5 августа 25 июля (4), 26 июля (4), 27 июля (4), 28 июля (5), 29 июля (5), 30 июля (4), 31 июля (4), 1 августа (5), 4 августа (1), 5 августа (1) Прыжки в воду 8 25-28 июля, 30 июля — 7 августа 25 июля (1), 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (1), 1 августа (1), 3 августа (1), 5 августа (1), 7 августа (1) Прыжки на батуте 2 30-31 июля 30 июля (1), 31 июля (1) Регби-7 2 26-31 июля 28 июля (1), 31 июля (1) Серфинг 2 25-28 июля 28 июля (2) Синхронное плавание 2 2-4 августа, 5-6 августа 4 августа (1), 6 августа (1) Скейтбординг 4 25-26 июля, 4-5 августа 25 июля (1), 26 июля (1), 4 августа (1), 5 августа (1) Современное пятиборье 2 5-7 августа 6 августа (1), 7 августа (1) Софтбол 1 21-22 июля, 24-27 июля 27 июля (1) Спортивная гимнастика 14 24-29 июля, 1-4 августа 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (1), 29 июля (1), 1 августа (4), 2 августа (3), 3 августа (3) Скалолазание 2 3-6 августа 5 августа (1), 6 августа (1) Стрельба 15 24 июля — 2 августа 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2), 29 июля (2), 30 июля (1), 31 июля (2), 2 августа (2) Стрельба из лука 5 23-31 июля 24 июля (1), 25 июля (1), 26 июля (1), 30 июля (1), 31 июля (1) Теннис 5 24 июля — 1 августа 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (3) Триатлон 3 26-27 июля, 31 июля 26 июля (1), 27 июля (1), 31 июля (1) Тхэквондо 8 24-27 июля 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2) Тяжелая атлетика 14 24-28 июля, 31 июля — 4 августа 24 июля (1), 25 июля (2), 26 июля (1), 27 июля (2), 28 июля (1), 31 июля (2), 1 августа (1), 2 августа (2), 3 августа (1), 4 августа (1) Фехтование 12 24 июля — 1 августа 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (1), 28 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (1) Футбол 2 21-22 июля, 24-25 июля, 27-28 июля, 30-31 июля, 2-3 августа, 5-7 августа 6 августа (1), 7 августа (1) Хоккей на траве 2 24 июля — 6 августа 5 августа (1), 6 августа (1) Художественная гимнастика 2 6-8 августа 7 августа (1), 8 августа (1)

Олимпиада-2020: сборная России и ее статус

Сборная России не может использовать на Олимпиаде в Токио национальную атрибутику из-за антидопинговых санкций, утвержденных Спортивным арбитражным судом в декабре 2020 года. Официально команда будет обозначаться аббревиатурой ROC (это сокращение от англоязычного названия Олимпийского комитета России, но расшифровывать его нельзя). Спортсмены не должны указывать слово «Россия» (на любом языке и в любом формате) на своей одежде, оборудовании и личных вещах. Разрешено лишь использование определения «нейтральный спортсмен». При этом не является нарушением сочетание в одежде цветов, повторяющее российский триколор. Вместо флага на всех церемониях России будет задействовано белое полотнище с символом ОКР без надписей.

В качестве гимна, который будет звучать в случае победы сборной России, МОК утвердил вариант — вступление к концерту № 1 Петра Чайковского. Российская сторона предлагала мелодию песни «Катюша», но получила отказ.

В целом санкции выглядят менее жесткими, чем на Олимпиаде-2018, хотя детали пока не уточнялись. Например, непонятно, можно ли российским спортсменам во время Игр публиковать национальную символику в соцсетях. Также неясны санкции в случае нарушения указаний спортивного арбитража. Возможно, каждое дело снова придется разбирать суду.

Состав сборной России на Играх в Токио

В Токио должны поехать все российские спортсмены, кто заработал лицензию, независимо от допингового прошлого. Санкции ВАДА не предполагают дополнительного допуска на Игры-2020. Исключение составляют отстраненные за допинг в данный момент, а также легкоатлеты и штангисты. Из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики их представительство будет ограничено 10 спортсменами, которые будут заранее выбраны российской стороной (именной список пока не оглашался). Похожая ситуация в тяжелой атлетике, где у нас из-за допинговых санкций только две квоты. Тем не менее предполагается, что Россия повезет в Токио более 250 спортсменов (в Рио-2016 выступали 286 представителей нашей страны).

В командных игровых видах спорта ROC будет представлен в Токио мужской и женской сборными по волейболу и баскетболу 3х3, а также женскими сборными по водному полу и гандболу. Остается возможность отобраться в мужском баскетболе и женском регби-7. Во всех остальных командных игровых дисциплинах путевки достались другим странам.

В личных видах спорта у россиян максимальное количество квот в синхронном плавании (8), художественной гимнастике (7), спортивной гимнастике (10), фехтовании (18). Во многих видах спорта отбор еще не завершен либо путевки будут распределяться в последний момент по рейтингу или согласно выполненным нормативам. Однако очевидно, что у ROC будет существенное представительство во всех видах борьбы, в дзюдо, плавании, велоспорте, а также в стрельбе, гребле на байдарках и каноэ, теннисе и других видах. Почти наверняка не будет наших представителей в серфинге и гольфе.

Талисман Олмпийских игр в Токио и буддийские монахи. Фото Reuters

Летние Олимпийские игры 2021 года: фавориты медального зачета и прогноз

Американская компания Gracenote, регулярно публикующая прогнозы на результаты Олимпийских игр, в начале апреля 2021 года предсказывала следующий вариант медального зачета Игр в Токио.

М едальная таблица летней Олимпиады-2020: прогноз

З С Б Всего США 43 39 41 114 Китай 38 23 24 85 Россия 23 24 26 73 Япония 34 16 9 59 Нидерланды 16 16 14 46 Франция 9 13 19 41 Австралия 12 13 15 40 Великобритания 11 12 13 36 Германия 11 11 12 34 Италия 8 10 15 33

Медальная таблица летней Олимпиады-2016: итог

З С Б Всего США 46 37 38 121 Великобритания 27 23 17 67 Китай 26 18 26 70 Россия 19 17 19 55 Германия 17 10 15 42 Япония 12 8 21 41 Франция 10 18 14 42 Корея 9 3 9 21 Италия 8 12 8 28 Австралия 8 11 10 29

Олимпийские игры славятся непредсказуемостью, и прогноз Gracenote (как и все другие прогнозы) обычно крайне неточен, особенно когда он делается до завершения распределения путевок и объявления состава сборных. Другое дело, что в мировом спорте существуют определенные тренды, в том числе и в командном зачете Олимпиад. Не надо быть большим экспертом, чтобы угадать сборную, которая станет первой в медальном зачете. Американцы при помощи своих спонсоров продолжают тянуть одеяло олимпийской программы на себя, и они однозначно и за явным преимуществом выиграют Токио-2020. Британцы сильно выступили на двух последних летних Играх, но рано или поздно их запал должен закончиться — все-таки потенциал британского и китайского спорта несоизмерим. И Китай должен вернуть себе второе медальное место. Всегда очень высоко оказываются хозяева Игр — исходя из этой традиции, Gracenote прочит японцам высокое четвертое место.

Что касается сборной России, то очевидно, что в условия санкций любое место в топ-5 будет признано достойным. Место в первой тройке — задача максимум на Токио, вылет из первой пятерки будет расцениваться как провал. Основной вклад в российскую копилку, как и в Рио, должны сделать дзюдо, фехтование и борьба. И, разумеется, мы верим в четыре золота в синхронном плавании и художественной гимнастике. Но все это объективные предпосылки — реальная ситуация на Олимпиадах всегда сильно отличается от прогнозов.

Игры-2020 в Токио: кольца в олимпийском парке. Фото AFP

Призовые на Олимпиаде в Токио: сколько получат наши спортсмены за победу

Российским спортсменам за Олимпийские игры в Токио обещаны следующие премии из госбюджета: за золото — 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона. Также предполагается, что все призеры Олимпиады будут награждены подарками от частного Фонда поддержки олимпийцев (в прошлые годы это были дорогие иномарки, но такая практика подвергалась критике). Кроме того, медалистам могут выделяться премии в регионах и спортивных обществах. В некоторых регионах размеры выплат сопоставимы с бонусом из госбюджета. На фоне других стран это достаточно высокий уровень, но есть сборные, в которых премии выше. Например, в Белоруссии олимпийские чемпионы получают от государства около 150 тысяч долларов.

Традиционно на Олимпиаде не выплачиваются денежные бонусы за высокие места. Организаторы и МОК ограничиваются только символическими медалями (на этот раз они в экологическим духе изготовлены из переработанных мобильных телефонов). Отсутствие призовых в некоторых видах спорта и даже рейтинговых очков (например, в теннисе) часто мешает приезду на Игры суперзвезд профессионального спорта — некоторых игроков баскетбольной НБА, бейсбольной MLB, теннисных и гольф-туров. Правительства стран и некоторые национальные олимпийские комитеты пытаются выправить эту ситуацию, назначая национальные премии за успехи на Играх.

Национальный олимпийский стадион. Фото AFP

Где пройдут Олимпийские игры-2020: спортивные объекты Токио

Помимо Токио и его пригородов олимпийские старты пройдут в Иокогаме, Сайтаме, Мияги, Адзиномото и Саппоро (футбольный турнир). Сайтама также примет матчи по баскетболу. Иокогама — по бейсболу и софтболу (матчи открытия по этим видам символически переданы Фукусиме). Адзиномото — по регби-7. Олимпийский марафон и соревнования по ходьбе из легкоатлетической программы из-за опасений жаркой погоды перенесены в Саппоро. Базой стартов для парусного спорта станет остров Эносима. Стрелковый парк расположен в местечке Асака под Сайтамой. Соревнования по серфингу предполагается провести на пляже Тиба, хотя здесь все сложно, поскольку конкретное место и время старта сильно зависят от волнения на море, которое заранее предсказать затруднительно.

Для проведения Олимпиады задействовано 33 спортивных объекта, 28 из них расположены в радиусе 8 км от Олимпийской деревни. Главной ареной Игр станет Национальный стадион Японии на 80 тысяч мест, построенный специально к ОИ-2020. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по легкой атлетике и финал по женскому футболу. В центральный кластер «Наследие» также входят стадионы для гандбола, бокса, настольного тенниса, дзюдо, карате и тяжелой атлетики. 13 объектов для 15 видов спорта включены в Прибрежный кластер Токио — это тоже можно считать центральной частью японской столицы.

Олимпийские игры-2020 в Токио и меры против ковид. Фото Reuters

Олимпийские игры в Токио: коронавирус и карантинные меры

Для того чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 на олимпийских мероприятиях, разработаны различные карантинные меры. Эстафета олимпийского огня проходила в условиях строгих ограничений. Запрещены визиты в Токио иностранных болельщиков (в отношении японских болельщиков вопрос в стадии решения). Всем командам предложено сократить свои делегации за счет тренеров и вспомогательного персонала. Также сокращены официальные делегации национальных олимпийских комитетов и руководителей государств. Спортсменам придется проходить регулярное тестирование. Им запрещено покидать Олимпийскую деревню, контакты между представителями разных стран также ограничены. Более детальный регламент появится ближе к началу Олимпиады.

При этом неоднократно подчеркивалось, что прививки от коронавируса для спортсменов и других участников Игр-2020 являются желательными, но не обязательными.

Олимпийский Токио-2020: протесты спортсменов

Накануне Олимпиады в Токио представители западных стран требовали разрешить на аренах и подиумах протесты против социального и расового неравенства. Подобные акции с лета 2020 года проходили во многих видах спорта. Однако комиссия спортсменов МОК отклонила предложение отменить статью 50 Хартии МОК, которая запрещает любые политические акции в пределах стадионов на Играх.

В качестве компенсации политически нативным спортсменам предложено носить вне арены одежду с призывами в поддержку общечеловеческих ценностей. Кроме того, во время церемоний открытия и закрытия обещаны совместные акции всех участников ОИ-2020 на эту тему.