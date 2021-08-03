Франция обыграла Италию и вышла в полуфинал баскетбольного турнира Олимпиады
13:18
Сборная Франции обыграла команду Италии в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио со счетом 84:75.
Самым результативным игроком матча стал итальянец Симоне Фонтеккио, набравший 23 очка. В составе сборной Франции больше всех набрал Руди Гобер (22).
За выход в финал сборная Франции поборется с национальной командой Словении.
Баскетбол
Олимпийские игры
1/4 финала
Италия — Франция — 75:84 (25:20, 17:23, 12:21, 21:20)
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