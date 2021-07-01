Токио, до свидания. Цирк и поддавки в матче с Германией не помогли российским баскетболистам выйти на Олимпиаду

Трагичное, но ожидаемое завершение борьбы команды Базаревича за Токио.

Олимпийская квалификация. Группа А

Россия — Германия — 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19)

Р: Воронцевич (17), Антонов (9+8 подборов), Бабурин (6), Карданахишвили (6+5 потерь), Мозгов (6), Мотовилов (6), Ухов (6), Астапкович (5+5 подборов), Ивлев (4), Комолов (2), М.Кулагин (0), Стребков (0)

Г: Фойгтманн (13+7 подборов), Вагнер (12), Гиффи (11), Сайбу (11).

С Германией сыграли мы достойно. Но если по-честному — не заслужили мы этот выход в плей-офф и продолжение борьбы за олимпийскую путевку. Да, результат с немцами равный и во многом он обусловлен попыткой «сдать» игру в концовке ради овертайма. Но сборная России похоронила себя еще вчера, отдав матч Мексике. После этого нужно было сделать если не чудо, то прыгнуть сильно выше головы. Буквально забраться на шею немцам и оттуда прыгать. Германия — не сверхдержава в баскетболе, но играют за нее настоящие ницшеанские сверхлюди — почти все за 2,05, поэтому в борьбе под щитом и толкании на периметре нашим неизбежно пришлось бы тяжело.

И немцы сумели навязать эту игру — жесткую, силовую, с обилием физического контакта. Как ни призывал Сергей Базаревич наших ребят ускорять передачи, переигрывать немцев тактически — они вынуждали ошибаться. Казалось, только Ухов наконец возьмет на себя ответственность и забросит столь нужную «треху», — и тут же где-нибудь в углу площадки затрут Комолова, а Антонов невовремя наорет на соперника и получит технический.

Дебют дал шанс

Хотя стартовая пятерка начала просто отлично. Скорость Карданахишвили стала для немцев сюрпризом, и он повел команду вперед — 17:7. К сожалению, затем Россия просто выпала из игры примерно на 7 минут. С такими пропусками хода даже при самой лучшей защите рассчитывать на положительный исход было самонадеянно. Тайм-аутом немцы сбили наш порыв, а затем германские великаны начали свое злое дело. Вагнер (205 см) устроил над нашим кольцом такой «Полет валькирии», что наши приходили в себя несколько ответных атак. Абсолютно неумолим был Сайбу — невысокий, но тоже мощный баскетболист.

Дьявол был в деталях: наши несколько раз элементарно не могли приложить усилия руками, буквально создать эффект рычага и перевернуть мир, как завещал Архимед. Россияне не могли избежать даже результативного броска соперника с фолом. Или наоборот, не могли донести мяч до броска сверху в атаке — он вылетал где-то рядом с дужкой. Там и скрылись столь нужные нам 7 очков. Судьи, кстати, старались соблюдать баланс и свистели в обе стороны: претензии были и у всех тренеров, иногда казалось, что слишком часто наказывают в атаке за заслоны и активность Мозгова. Но свалить на арбитров ответственность за результат никак нельзя. Скорее не хватило желания взять ответственность на себя.

Но на большой перерыв команда Базаревича все же ушла с минимальным преимуществом — 35:32 — благодаря очередному дальнему попаданию Бабурина.

Поддавки в конце

Но после перерыва Россия снова сделала рывок к выходу из группы. Немцы подсели, и наши таки вылезли в зеленую зону — 49:41. Но тут включился очередной немецкий Гулливер — Бенцинг (208 см): сначала сделал перехват, а на второй секунде владения отвесил «трешник». И к концу четверти нас снова вернули к «+3». Конечно, это была не та провальная третья четверть, как с Мексикой, но штурм не удался. И хватит ли сил на очередной — было совершенно не понятно.

Россияне вели почти всю четверть, но в войне нервов на границе «+7» откатились к отметке «0». Она оставляла шанс на овертайм, в котором мы могли снова попытаться сделать отрыв. Еще одна развилка наступила за 2 минуты до конца — снова Воронцевич дал хороший пас, но успел упасть на удачно подставившегося Гиффая. В итоге вместо трехочкового мы получили фол в нападении и пропустили в следующей атаке. Это был приговор.

Дальше игра пошла на овертайм. Как Базаревич в отчаянии рисовал схемы за 21 секунду при 65:67 — это нечто. Рисовал, думал, прикидывал — а потом вскрикнул: «Да все, надо фолить!» Фол произошел, и начались поддавки. Немцы всеми силами пытались не попасть под овертайм, наши всеми силами подгоняли математику под равный счет. 67:68, немцы бросают два штрафных — и специально «мажут». Потом разбегаются от наших, чтобы не сфолить. Наши смогли промахнуться, и Мотовилов успел врезать в глаз Фохтманну. Но сравнять счет мы не успели — да и не могли. Бросить двухочковый со своей половины невозможно.

Очень обидно за три главных проигранных матча в последние два года. Симпатичная и духовитая команда Базаревича сначала уступила Польше на чемпионате мира в Китае 2019 года и убила шансы на плей-офф, что заодно помогло бы попасть на Олимпиаду. А теперь очень обидно вылетает от Мексики и Германии — двух сборных, которые нам по силам. Нашей команде не хватает смелых лидеров, которые готовы взять игру на себя, — каким раньше был Базаревич. Вот и остается после бронзы Лондона-2012 вторую Олимпиаду сидеть у телевизора.