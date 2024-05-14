Стало известно, при каких условиях «Динамо» готово отпустить Тюкавина в «Атлетико»

По данным «СЭ», «Динамо» не готово расстаться с Константином Тюкавиным дешевле, чем сумма отступных, прописанных в контракте футболиста.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что она составляет 20 миллионов евро. Если «Атлетико» заинтересован в приобретении 21-летнего форварда, ему придется заплатить именно такую сумму. При этом, как информировал «СЭ», опция действует только для зарубежных клубов.

Действующее соглашение с Тюкавиным рассчитано до лета 2028 года.