«Еще 3-4 года будут сложными». Кириленко объяснил провал читателю «СЭ»

Глава Российской федерации баскетбола отреагировал в Instagram «СЭ» на жесткую критику после вылета сборной России из олимпийской квалификации. Но болельщиков это не успокоило.

Наши болельщики крайне негативно отреагировали на результаты сборной России в олимпийском квалификационном турнире в Сплите. Подопечные Сергея Базаревича проиграли там оба матча — мексиканцам и немцам — и не сумели выйти даже в плей-офф квалификации, не говоря уже о непосредственной борьбе за путевку в Токио. В результате отечественный баскетбол (и женский, и мужской) пропустит вторую Олимпиаду подряд. Это явно не соответствует уровню амбиций страны, которая дважды выигрывала мужской и дважды — женский олимпийские турниры. Правда, все это было еще во времена СССР, но от этого болельщикам сейчас не легче.

Как и ожидалось, главный хейт обрушился на игроков, не желающих играть за главную команду страны, а также на руководство нашего баскетбола, допустившее ситуацию, когда на первых ролях в Лиге ВТБ давно играют легионеры, а новых российских звезд практически не появляется. Один из возмущенных читателей «СЭ» призвал в комментарии в Instagram президента РФБ Андрея Кириленко. И чиновник, являющийся одним из самых успешных баскетболистов в российской истории, сказал несколько слов в свое оправдание.

— Если в Лиге ВТБ играют одни афроамериканцы 6 состава США. @ak47russ, пожалуйста, поднимите с колен наш баскетбол, — отметил пользователь Ozornoiapelsin. — Знаю, что вы много помогаете спортшколам, но выпускники СДЮШОР дальше в серьезные команды не идут (максимум на уровне вузов, а дальше?). Хотя, я считаю, на всю страну можно найти две пятерки по каждому году. Ну е-мое, душу рвет. Вы же сами через все прошли... Если ваши помощники ничего не делают, так сделайте вы, серьезно наберите людей с горящими глазами и пламенным сердцем, которые будут биться за флаг.

— Только-только подходит резерв. 19-22 — супервозраст, — отозвался Кириленко. — Но 3-4 года еще будут сложными. Это просто реальность сегодняшняя.

Это не сборная России играла, а ее остатки

Однако в целом реакция на «сегодняшнюю реальность» в соцсетях и в комментариях под новостями в ленте «СЭ» получилась очень жесткой. Вот некоторые из цензурных высказываний.

Babinaleksandr: Хоккей минус, футбол минус, баскетбол минус...

kotofey97: Это превращается в систему по всем командным видам спорта! Света в конце туннеля не видать.

iakupov969: Стыдоба. Обидно за наш спорт. Ведь когда-то мы гордились победами наших спортсменов, а теперь везде дно.

https://www.facebook.com/russiabasket/photos/a.202390049797281/4090483820987865/

arif.gadzhimetov: Вернуть советскую школу подготовки спортсменов, когда умирали на тренировках и рвали всех.

filippovanadezhda4222: Пока новое поколение игроков не достигнет уровня игроков НБА, никогда не видать нам призовых мест. Надо что-то менять не только в подготовке, но и в менталитете. Патриотов все меньше и меньше, за сборную уже не играют как Сергей Белов, отдавая себя полностью, и энергию, и умения, и всего себя до остатка.

Владимир Иванович: Да это не сборная России играла, а ее остатки. Сильнейшие игроки страны просто отказались играть под руководством Базаревича. Ситуация странная: если игроки не хотят играть, то, наверное, тренера надо иного? С этим не сошлись характерами, не слишком ли много себе позволяют игроки лучших клубов страны?.

Спасибо всем, кто верил — РФБ (@russiabasket) July 1, 2021

Нам нечего делать на серьезных мировых турнирах

Негативно отреагировали болельщики и на конкретный матч, в котором сборная России пыталась перевести игру в овертайм, где могла бы попытаться добиться необходимой разницы в счете.

Спринт: Давненько не приходилось видеть игру в поддавки со стороны одной из команд в заключительные секунды официального матча. Германцы просто поиздевались над российской сборной, не оставив даже теоретических шансов на дополнительную пятиминутку. Такой команде, как эта сборная России, абсолютно нечего делать на серьезных мировых турнирах.

FINIX: Прежде чем писать обличительные комментарии, примите во внимание то, что сборная играла в далеко не самом оптимальном составе. В отличие от соперников. Хотя у Германии тоже не было Дэниса Шредера. Но ребята боролись как могли. Лично меня очень разочаровал Миша Кулагин. Он всегда был очень деятельным и искусным баскетболистом, который может взять на себя инициативу. Все куда-то пропало... Так что не время посыпать голову пеплом. Нужно думать о будущем. Базаревичу можно сказать спасибо хотя бы за Карданохишвили. Отличный парень. А ведь это ЦСКА-2, Юношеская лига ВТБ.

Андре41: Одна надежда: после такого результата супертренера Базаревича, который 4 года, типа, тренирует суммарно один месяц в году сборную, и не востребован на клубном уровне от слова совсем, все-таки уберут. Одно удовольствие слушать его установки на тайм-аутах. К сожалению, редко хороший игрок становится хорошим тренером. Хотя все дело не только в Базаревиче, средний уровень российских баскетболистов крайне низкий... Лига ВТБ, может, и развивается, а российский баскетбол и сборная деградирует, что очень грустно.

Polov: Невозможно выиграть у сопоставимых по классу команд, совершая столько потерь! На пару немецких наши делали 5!!! Это фиаско... А в концовке хотелось плеваться. Мозгов точно играл в НБА? Антонов радуется обычному броску в середине игры, как будто забил с сиреной. И так по каждому.

Ответ тем, кто хочет отмены лимита в футболе

Johnas12345: Жалко смотреть на Базаревича! С самого начала обреченный какой-то... Если тренер не верит в победу, где уж игрокам? Старались, но баскетбола не получилось, скорее регби!

Эдпитер: Ответ тем, кто хочет отмены лимита в футболе. В нашем клубном баскетболе в ведущих командах на ведущих ролях одни иностранцы играют, а наши игроки им мячи подают. И команды вроде неплохо выступают, в Евролиге на ведущих ролях. А толку? Если в своих клубах российские игроки на вторых ролях, как они первые роли в сборной будут исполнять? Да не решает проблему низкого уровня игроков отмена лимита, посмотрите на баскетбол.

? Цирк и поддавки в матче с Германией не помогли российским баскетболистам выйти на Олимпиаду:https://t.co/6X0V4UJVq5 pic.twitter.com/UpGHRf0X91 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 1, 2021

Lsamorokovskaya: Второй раз подряд сборная не может отобраться на Олимпиаду!! Андрей Геннадьевич Кириленко, куда смотрим? Вам самому не стыдно? Может пора перетрясти это болото?

Спартак Касаткин: Отмучились, вообще не понимаю, куда идем, кто будет играть? И главное — как.