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Пау Газоль был избран в комиссию спортсменов МОК

08:38
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Центровой Пау Газоль объявил о завершении карьеры в сборной Испании после поражения от США (81:95) в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

Теперь он вошел в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на сайте оргкомитета. Кроме него, туда попали польская велогонщица Мая Влощовская, итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини и японский фехтовальщик-рапирист Юки Ота.

В составе сборной Испании 41-летний Газоль становился чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Также вместе с национальной командой он дважды завоевывал серебряные медали на Олимпийских играх и один раз становился бронзовым призером.

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Иван Шитик все материалы автора

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