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Сборная США по баскетболу в финале Олимпиады обыграла Францию и в четвертый раз подряд завоевала золотые медали

07:24
Кевин Дюрант. Фото Reuters
Кевин Дюрант. Фото Reuters
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Сборная США по баскетболу в финале Олимпиады-2020 обыграла Францию со счетом 87:82.

Самым результативным на паркете стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

Сборная США в четвертый раз подряд стала олимпийским чемпионом по баскетболу. В общей сложности американцы 16 раз завоевывали золотые медали.

Франция в третий раз стала серебряным призером Олимпийских игр. Последний раз это произошло в 2000 году в Сиднее.

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Сергей Разин все материалы автора

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