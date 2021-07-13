США будет играть в убогий баскетбол в Токио. Но поражения от Нигерии и Австралии не скажутся на Олимпиаде

Американцы остаются главными фаворитами Игр-2020.

Сборная США проиграла второй товарищеский матч подряд в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио. В субботу подопечные Грегга Поповича уступили Нигерии (87:90), а во вторник ничего не смогли поделать с Австралией (83:91). США всего в третий раз в своей истории проигрывает две игры подряд. Ранее это случалось на двух позорных чемпионатах мира — в 2002 и 2019 годах. Если говорить про товарищеские матчи, то звездный коллектив Поповича за четыре дня проиграл столько же, сколько все предыдущие команды с 1992 года (когда за сборную США стали играть профессионалы). Сейчас баланс США в товарняках — 54:4. Журналист Александр Невзгода объясняет, почему эти страшные цифры на самом деле не имеют никакого отношения к реальной картине.

1. В матче с Австралией и Нигерией на площадку вышли только восемь игроков основы (минус участники финала НБА и Кевин Лав). Остальные — это Select team (название коллектива игроков, который участвует в тренировочном лагере национальной сборной США). При всем уважении к новичкам, таким как Саддик Бей и Келдон Джонсон, у американцев пока далеко не оптимальный состав.

2. У соперников, наоборот, играли все лучшие. Если говорить про Австралию, то это Джо Инглс, Арон Бейнс, Патти Миллс, Мэттью Деллаведова, Данте Экзем, Матис Тайбул. Шесть игроков из НБА. Плюс очень сильные ролевики — Ник Кей, Крис Голдинг (набрал 11 очков за 10 минут). Так что Австралия — вновь претендент на медали Олимпийских игр. Тут нет никаких сомнений.

Patty Mills, Joe Ingles and Matisse Thybulle all come up big in the @aus_boomers victory over #USABMNT in exhibition play to prepare for Tokyo.@Patty_Mills: 22 PTS (10 in 4th)@Joeingles7: 17 PTS, 3 3PM@MatisseThybulle: 12 PTS, 3 STL, 2 BLK pic.twitter.com/InXEGZmykS — NBA (@NBA) July 13, 2021

3. Вторую игру подряд соперники США показывают очень хорошую процентовку точных бросков. С игры австралийцы забили 53 процента. Это уровень суперзвездного центрового, например Шакила О'Нила, который большинство своих бросков завершал из-под кольца или данками. Или процент трехочковых — 41,7. Это почти запредельно.

4. Про характер выставочного матча говорит слабый уровень контакта. У США — 5 штрафных за матч. Кевин Дюрант в среднем бросает больше штрафных за одну игру. У Австралии — всего шесть штрафных.

5. Все знают, что самое главное для Поповича — результат. У США ожидается убогая игра в Токио (даже с приездом Девина Букера), но команда будет выигрывать. По крайней мере, звезды станут делать все возможное для этого. Где-то наступать на горло своим игровым принципам ради интересов команды. После игры с Австралией Поп сказал: «Сегодня мы смотрелись лучше, чем в матче с Нигерией». Старый Лис выполняет свой план, и пока единственное, что из него можно понять, — он видит улучшения в игре своей команды. То же самое сказал и Лиллард: «Мы много работаем, чтобы стать командой». То есть все понимают, что коллектив превыше всего. Это главное на данном этапе. Как ни крути, нынешний состав Австралии гораздо более сыгранный.

6. Важный момент, с которым Попович еще не определился, — выбор игрока, который будет совершать решающие броски. Сейчас два человека претендуют на эту роль — Дюрант и Тейтум. В игре с Австралией оба облажались. Тейтум вообще дал «сквозняк» в концовке. Это добавило головной боли опытному тренеру.

7. Габариты игроков передней линии оставляют желать лучшего. У нынешней команды США самые большие — это Адебайо и Грин. Не уверен, что этого достаточно. Многогранность в защите — хорошо, но нет чистого центрового. В игре с Австралией это было заметно. Непонятно, в какой форме Лав, хватит ли у него здоровья, чтобы вспомнить о навыках игры на позиции «пятого номера». Бэйнс чувствовал себя очень вольготно в трехсекундной зоне американцев в тот небольшой промежуток времени, что он сыграл до травмы. И Бэйнс еще не самый топовый центровой, с которым можно столкнуться в Токио.