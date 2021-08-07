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Сборная Австралии по баскетболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио

15:47
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Сборная Австралии по баскетболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио. В матче за третье место была обыграна команда Словении со счетом 107:93.

Напомним, золото выиграла команда США, которая в финале победила Францию со счетом 87:82.

Баскетбол

Олимпийские игры

Матч за 3-е место

Словения — Австралия — 93:107 (19:20, 26:33, 22:25, 26:29)

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