Сборная Австралии по баскетболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио
15:47
Сборная Австралии по баскетболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио. В матче за третье место была обыграна команда Словении со счетом 107:93.
Напомним, золото выиграла команда США, которая в финале победила Францию со счетом 87:82.
Баскетбол
Олимпийские игры
Матч за 3-е место
Словения — Австралия — 93:107 (19:20, 26:33, 22:25, 26:29)
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