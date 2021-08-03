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Сборная Словении по баскетболу обыграла Германию и вышла в полуфинал Олимпиады

05:44
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Мужская сборная Словении обыграла Германию в четвертьфинале баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 94:70.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Зоран Драгич, который набрал 27 очков.

В полуфинале словенцы сыграют с победителем матча Италия — Франция.

Баскетбол

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Словения — Германия — 94:70 (25:14, 19:23, 22:17, 28:16)

С: Драгич (27), Дончич (20 + 11 передач), Тоби (13)

Г: Ло (11), Гиффи (10), Бонга, Вагнер (оба — 9)

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Иван Торопцев все материалы автора

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