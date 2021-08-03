Сборная Словении по баскетболу обыграла Германию и вышла в полуфинал Олимпиады
05:44
Мужская сборная Словении обыграла Германию в четвертьфинале баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 94:70.
Самым результативным игроком встречи стал защитник Зоран Драгич, который набрал 27 очков.
В полуфинале словенцы сыграют с победителем матча Италия — Франция.
Баскетбол
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1/4 финала
Словения — Германия — 94:70 (25:14, 19:23, 22:17, 28:16)
С: Драгич (27), Дончич (20 + 11 передач), Тоби (13)
Г: Ло (11), Гиффи (10), Бонга, Вагнер (оба — 9)
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