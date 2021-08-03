Мужская сборная США по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале американцы победили Испанию со счетом 95:81. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий испанцев Рики Рубио, который набрал 38 очков.

В полуфинале команда США встретится с победителем матча Австралия — Аргентина.

Баскетбол

Олимпийские игры

1/4 финала

Испания — США — 81:95 (21:19, 22:24, 20:26, 18:26)

И: Рубио (38), Родригес (16), Эрнангомес (10 + 10 подборов)

С: Дюрант (29), Тэйтум (13), Холидэй (12)