Сборная США по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
09:28
Мужская сборная США по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале американцы победили Испанию со счетом 95:81. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий испанцев Рики Рубио, который набрал 38 очков.
В полуфинале команда США встретится с победителем матча Австралия — Аргентина.
Баскетбол
Олимпийские игры
1/4 финала
Испания — США — 81:95 (21:19, 22:24, 20:26, 18:26)
И: Рубио (38), Родригес (16), Эрнангомес (10 + 10 подборов)
С: Дюрант (29), Тэйтум (13), Холидэй (12)
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