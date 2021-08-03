Пау Газоль завершил карьеру в сборной Испании после поражения от США в четвертьфинале Олимпиады

Центровой Пау Газоль объявил о завершении карьеры в сборной Испании после поражения от США (81:95) в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

«Я провел последний матч за сборную. Я пытался сделать все, чтобы помочь команде. Сегодня мне хотелось бы сыграть больше, но я уже 20 лет переживаю со сборной все взлеты и падения. Я благодарен этой команде за все, что мне довелось пережить с ней. То, что я приехал сюда играть — уже успех. Хотелось бы, чтобы кое-что было по-другому, но жребий свел нас с США в четвертьфинале», — приводит OK Diario слова Газоля.

В составе сборной Испании 41-летний Газоль становился чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Также вместе с национальной командой он дважды завоевывал серебряные медали на Олимпийских играх и один раз становился бронзовым призером.