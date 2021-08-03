Олимпиада
Токио-2020
Баскетбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол

Пау Газоль завершил карьеру в сборной Испании после поражения от США в четвертьфинале Олимпиады

09:59
Пау Газоль (слева) вместе с братом Марком. Фото Reuters
Пау Газоль (слева) вместе с братом Марком. Фото Reuters
Теги:

Центровой Пау Газоль объявил о завершении карьеры в сборной Испании после поражения от США (81:95) в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

«Я провел последний матч за сборную. Я пытался сделать все, чтобы помочь команде. Сегодня мне хотелось бы сыграть больше, но я уже 20 лет переживаю со сборной все взлеты и падения. Я благодарен этой команде за все, что мне довелось пережить с ней. То, что я приехал сюда играть — уже успех. Хотелось бы, чтобы кое-что было по-другому, но жребий свел нас с США в четвертьфинале», — приводит OK Diario слова Газоля.

В составе сборной Испании 41-летний Газоль становился чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Также вместе с национальной командой он дважды завоевывал серебряные медали на Олимпийских играх и один раз становился бронзовым призером.

Дополнительная информация:

https://okdiario.com/juegos-olimpicos/pau-gasol-anuncia-retirada-seleccion-espanola-sido-ultimo-partido-7614561

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Волейбол на Олимпиаде: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Канада и другие матчи
Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия опустилась на шестое место
Дрессел: «Не сохраню ни одну из пяти золотых медалей Токио. Мне не нужен кусок металла»
Белорусы идут в командном зачете наравне с Фиджи, а украинцы проигрывают Доминикане. Что происходит в Токио с нашими соседями?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд