Стал известен соперник сборной США в полуфинале баскетбольного турнира Олимпиады

Сборная Австралии разгромила команду Аргентины в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио со счетом 97:59.

За выход в финал сборная Австралии поборется с национальной командой США, которая победила Испанию со счетом 95:81.

Баскетбол

Олимпийские игры

1/4 финала

Австралия — Аргентина — 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11