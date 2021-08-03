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Стал известен соперник сборной США в полуфинале баскетбольного турнира Олимпиады

16:42
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Сборная Австралии разгромила команду Аргентины в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио со счетом 97:59.

За выход в финал сборная Австралии поборется с национальной командой США, которая победила Испанию со счетом 95:81.

Баскетбол

Олимпийские игры

1/4 финала

Австралия — Аргентина — 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11

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