Сборная Франции по баскетболу вышла в финал Олимпиады и сыграет с США

Сборная Франции по баскетболу в полуфинале Олимпиады в Токио победила команду Словении со счетом 90:89.

Самым результативным игроком матча стал французский экс-игрок ЦСКА, Нандо де Коло, набравший 25 очков. В составе сборной Словении больше всех набрал Майк Тоби — 23 очка.

Лука Дончич сделал трип-дабл, набрав 16 очков, сделав 10 подборов и 18 результативных передач.

В финале Франция сыграет против США. Матч пройдет 7 августа (начало — в 14.00 по московскому времени).

За бронзу поборются Словения и Австралия. Игра пройдет также 7 августа (начало — 05.30).

Баскетбол

Олимпийские игры

1/2 финала

Франция — Словения — 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24)