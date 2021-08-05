Сборная Франции по баскетболу вышла в финал Олимпиады и сыграет с США
15:49
Сборная Франции по баскетболу в полуфинале Олимпиады в Токио победила команду Словении со счетом 90:89.
Самым результативным игроком матча стал французский экс-игрок ЦСКА, Нандо де Коло, набравший 25 очков. В составе сборной Словении больше всех набрал Майк Тоби — 23 очка.
Лука Дончич сделал трип-дабл, набрав 16 очков, сделав 10 подборов и 18 результативных передач.
В финале Франция сыграет против США. Матч пройдет 7 августа (начало — в 14.00 по московскому времени).
За бронзу поборются Словения и Австралия. Игра пройдет также 7 августа (начало — 05.30).
Баскетбол
Олимпийские игры
1/2 финала
Франция — Словения — 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24)
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