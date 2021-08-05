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Лука Дончич впервые в карьере проиграл матч в составе сборной Словении

17:25
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Словенский разыгрывающий Лука Дончич потерпел первое поражение в составе национальной команды.

Сегодня, 5 августа словенцы проиграли Франции (89:90) в полуфинале Олимпиады. До этого Дончич выиграл все 17 матчей в составе сборной.

В матче за третье место Словения встретится с Австралией, матч запланирован на 7 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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