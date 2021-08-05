Лука Дончич впервые в карьере проиграл матч в составе сборной Словении

Словенский разыгрывающий Лука Дончич потерпел первое поражение в составе национальной команды.

Сегодня, 5 августа словенцы проиграли Франции (89:90) в полуфинале Олимпиады. До этого Дончич выиграл все 17 матчей в составе сборной.

France hands Luka Doncic his first career loss in international competition.



Now 17-1. pic.twitter.com/Uxw1KlQmDz — StatMuse (@statmuse) August 5, 2021

В матче за третье место Словения встретится с Австралией, матч запланирован на 7 августа.