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Карпенков оценил перспективы развития баскетбола 3x3 в России

17:32
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Игрок сборной России по баскетболу 3x3 Иван Карпенков оценил перспективы развития этого вида спорта в России.

На Олимпийских играх в Токио мужская и женская сборные России завоевали серебряные награды.

— После матча Кириленко дал интервью, в котором сказал, что баскетбол 3х3 — идеальный спорт для современного поколения. Согласен с этим?

— Наверное, да. Темп жизни ускоряется, спорт, соответственно, становится более динамичным, более агрессивным. Это наверняка больше нравится нынешним и последующим поколениям. А может, и предыдущим тоже.

— Кириленко, кстати, пошутил, что кроссовок порвался. Сказал, в следующий раз будешь брать две пары?

— Скорее всего, да. До следующей Олимпиады еще три года, на нее надо будет еще попасть. А так да, это опыт.

— А такие кроссовки еще купишь когда-нибудь?

— Ну, а почему нет? Сами кроссовки были классные, удобные, продержались полгода — это довольно долго на моей лапе. Так что нормально.

— Как можно описать эти эмоции, когда понимаешь, что выкладываешь все силы, а происходит такая ситуация?

— Это случайность. Я даже на нее не успел сильно обратить внимание. Только крикнули: «Ток, тейп!», мне кинули тейп, обмотал и пошел дальше.

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