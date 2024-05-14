Новый министр обещает сделать занятия спортом бесплатными. Реально ли это?

Вопросы, которые касаются не нескольких сборников, а тысяч детей и родителей.

Новый министр спорта Михаил Дегтярев озвучил фрагменты своей программы, среди положений которой было такое: «Детско-юношеский спорт должен становиться более доступным. Бесплатные занятия — наша цель. Стартовые взносы по ключевым соревнованиям, особенно для детей, должны уйти в прошлое».

Показательно, но соседняя в моей Telegram-ленте новость звучала так: «Под Томском у хоккейной площадки из-за снега провалилась крыша. Но чиновники вместо ремонта решили, что и так сойдет: площадка будет «открытой». Крыша ледового корта провалилась в селе Бакчар в феврале. Однако власти Томской области не нашли денег на ремонт и просто снесут ее, чтобы заниматься хоккеем «на уже открытой площадке».

Бесплатный спорт — начинание отличное, поэтому «СЭ» решил изучить — во-первых, как можно за него бороться, если наш любительский и детский спорт формально вроде как уже и так бесплатный, а во-вторых, как реально обстоит дело с его финансированием.

Физкультура или спорт?

Главный вопрос, с которым сразу необходимо определиться, — что вообще значит «спорт» и «занятия спортом». Новый министр, как и предыдущий, пообещал, что к 2030 году спортом будут заниматься 70% граждан — оказывается, в документах даже четко прописано, что это значит. Это от 75 до 125 минут «двигательной активности» в течение недели в зависимости от возраста человека. Вопросом, как отличить физкультуру от спорта, задается и генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер: «У меня ощущение, что развивать будут физкультуру. Это прекрасно, но что будет со спортом?» Правильно ли, что главной целью является некий процент занимающихся спортом, который можно написать с потолка?

Спорт, видимо, разберется сам — его финансирование в последние годы падает. Первый замминистра спорта России Азат Кадыров, выступая в Госдуме в сентябре 2023 года, говорил: «Оптимальный бюджет для функционирования спорта — увеличение в два раза, от 100 до 120 миллиардов рублей в год». Последняя цифра государственного финансирования «Стратегии развития спорта до 2030 года»: в 2024-м выделят 55,8 миллиарда рублей, в 2025-м — 41,5 миллиарда. Но если брать спорт в широком смысле и все источники финансирования — то тут расходы растут. Аж до 844 миллиардов рублей в 2023-м.

Михаил Дегтярев. Фото Global Look Press

Но даже если мы будем говорить не о спорте, а о физкультуре, включая всякие походы с палочками пенсионеров в парке (а они очень важны!), возможностей для ее развития на местах не так много. Первая проблема — бюджеты. Например, бюджет 35-тысячного города Углича всего в 200 километрах от Москвы — 910 миллионов рублей. В десятки раз меньше, чем могут позволить себе «федералы» только на ЗОЖ.

Так, согласно статье 38 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» фактическое развитие спорта снизу лежит на муниципальных образованиях: «к расходным обязательствам муниципальных образований относятся: обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта». Для сравнения — к обязательствам РФ относятся, помимо финансирования сборных, «осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни».

У муниципальных образований нет ни полномочий, ни денег на реализацию масштабных инфраструктурных проектов — они зависимы от регионов, а большинство регионов зависимы от федральных дотаций. Существует статистика ФНС, согласно которой половина всех российских налогов собирается в пяти регионах — Москве и Московской области, Петербурге, ЯНАО и ХМАО. Поэтому выглядящая стройно на бумаге система государственного спорта, в которой за все платит школа, дает сбой. Лыжи в условной школе в Коми выдадут оставшиеся с 1990-х, а если хотите добиваться результата — покупайте свои.

Реальна ли абсолютная бесплатность?

Отдельная проблема — зарплаты тренеров. Рассказывает фигурист с опытом участия в чемпионатах России: «Я занимался в государственной школе, и лично я за абонемент никогда не платил, потому что был спортсменом достаточно хорошего уровня. За дополнительные занятия платил. Но я знаю, что многие, даже большинство, платят. Проблема даже не в коррупции, а в том, что зарплата тренера крайне маленькая. Прожить на нее невозможно. Зарплата не соответствует объемам работы и уровню жизни. Тренер в Америке получает огромные деньги, и от него не требуют херачить как лошадь».

По моей информации, речь в Москве идет о зарплатах в размере 30-50 тысяч рублей. Одна из фигуристок недавно рассказывала, что формальная зарплата Александра Жулина, к примеру, составляла порядка 60 тысяч рублей. Поэтому от различных взносов и платы за так называемые подкатки не уйти. «Никаких поборов не будет — все умрут», — резюмировал один из тренеров московской школы фигурного катания.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Так что если убирать конверты, оплату и тому подобное — то логично поднимать зарплату тренерам. Но проблем, конечно, много — это и сложность развития так называемого ГЧП (государственно-частного партнерства) и вообще привлекательности спортивных проектов для частных компаний, их окупаемости. К примеру, в странах ЕС спорт формирует около 3% ВВП, в России — 0,3%, и есть ощущение, что приоритеты сейчас не там.

Личные истории

Судя по всему, в условиях изоляции спорта высших достижений власти действительно переориентируются на массовый спорт, или, как говорит Мозер, физкультуру. Это не откровение, а государственная политика — бюджет Минспорта сокращается последние годы, а Владимир Путин заявлял, что считает «возможным реализовать систему поддержки перспективных спортсменов за счет сокращения финансирования профессионального спорта».

Как сейчас обстоит дело с финансированием? Профессор Высшей школы экономики, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева (скоропостижно скончалась в 46 лет в сентябре 2023 года) в интервью «КП» говорила о том, что государственная система детско-юношеского спорта делится на две части — школы и клубы, входящие в систему образования, и спортшколы, училища олимпийского резерва и центры спортивной подготовки, относящиеся к Минспорту.

Обозреватель «СЭ» попросил своих подписчиков рассказать о занятиях в государственных спортшколах, и, возможно, поэтому впечатления о них разные. Почитать комментарии можно, кликнув на пост, а я поделюсь историями из личных сообщений.

Интересно, что во многих регионах занятия действительно бесплатные — но если хочешь расти, то вкладываться в экипировку или доплатить тренеру придется. Особенно это характерная история для фигурного катания.

Вероника занимается греблей в Тверской области, куда перешла как раз со льда:

— Занимаюсь уже пять лет греблей на байдарках в тверской школе олимпийского резерва, все абсолютно бесплатно, инвентарь — лодки, жилеты, весла — дают бесплатно, ничего платить не нужно, никаких взносов на соревнованиях, наоборот, дают подарки и призовые на некоторых соревнованиях, хоть и небольшие. Но у нас есть спонсор, и они даже выдавали форму иногда.

Выезжаем на сборы в Краснодар в ноябре и феврале-мае, получается четыре сбора по 21 дню, полностью оплачивают все, но только если ты показал результат в прошлом сезоне и находишься в сборной области, имеешь разряд КМС.

Недавно перспективной спортсменке сборной России Яне Васильевой регион купил новую лодку, стоит она около 1 миллиона новая, б/у — около 500-700 тысяч рублей. Я пришла в 12 лет из фигурного катания и за три года получила КМС. В фигурном катании нужны только деньги. Тренировки, конечно, бесплатные, но тренера постоянно в телефонах — без денег там делать нечего, их собирают постоянно. Взносы на соревнования — по 3 тысячи рублей, хочешь на сборы — минимум тысяч 70 нужно заплатить. И при этом не факт, что будет результат, — говорит Вероника.

Во многих видах спорта — мне писали из карате, конного спорта, других — сами занятия могли быть бесплатными, но всю экипировку необходимо покупать за свой счет. У школы бюджета на качественные клюшки, шлемы и тому подобное нет — зато руководство требует улучшения результатов. В некоторых школах платится, как это называют, «благотворительный взнос» на развитие школы — в конверте от 1,5 до 4 тысяч рублей, но какая часть из этого взноса реально уходит на развитие, неизвестно.

Мастер-класс Даниила Глейхенгауза для юных фигуристок. Фото Global Look Press

Нина Мозер рассказывает, что хорошие коньки с ботинками стоят около 180 тысяч рублей (обычные модели дешевле, но на высоком уровне, где надо еще и закладываться на поломки, расценки такие). «У госшколы таких денег нет! Они не всем сборникам в Москве могут коньки купить», — восклицает тренер, воспитавшая олимпийских чемпионов.

Коллеги-журналисты рассказывают свои истории. У Натальи Марьянчик сын занимается триатлоном, и обстановка в спорте такая: «Занятия бесплатные, соревнования некоторые платные, но там понятно, за что платишь — онлайн-трансляция, классная организация, красивая медаль. Есть и бесплатные, но они уровнем проведения чуть ниже. Про конверт за разряд вообще очень смешно — в виде спорта, где все четко решает время. Деньги еще никому быстрее крутить/плыть/бежать не помогли», — пишет она.

Настя Рацкевич занималась синхронным катанием в Архангельске — первый год занятия были платные, но, после того как взяли в спортшколу, ОФП и зал проводили бесплатно. Но экипировка исключительно за свой счет, и это еще считается нормально.

Анастасия Плетнева, также небезызвестная вам по статьям в «СЭ», становилась чемпионкой Пермского края по горным лыжам:

— У нас были взносы на соревнованиях, что-то вроде нескольких сотен рублей, в положении о проведении прописывалось. На некоторых соревнованиях потом призовые давали, тоже несколько сотен рублей. Экипировка за счет родителей, она стоит кучу денег, однажды мне дали лыжи, они перешли от кого-то по наследству, но годились не для высокого уровня. Тренировки в целом бесплатные, тренеру ничего не давали дополнительно, в межсезонье использовали инвентарь спортшколы, где тренировались летом. Но там все загнулось, у нас в целом горные лыжи умерли как детский спорт, спортсмены просто дают уроки новичкам, — рассказала Настя.

В общем, бесплатный спорт — это классно. Если на его обеспечение есть средства, а спортшкола через несколько лет не загнется, так никого и не воспитав.