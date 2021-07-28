Генеральный директор «Химок» Павел Астахов в разговоре с «СЭ» высказался о результате сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.

«В финальной игре может произойти что угодно, — сказал Астахов корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Наши девочки хорошо играли, но соперницы из Америки были сильнее. В целом, было отличное выступления от нашей женской сборной. Серебряные медали Олимпиады — это на всю жизнь. Нам не удалось победить, потому что в начале было большое волнение, много промахов. Когда уже успокоились, то не хватило времени. Мы все довольны выступлением нашей баскетбольной женской сборной. Мы были как единый коллектив!»

Также гендиректор отметил, что мужской сборной России не хватило мастерства против сильной сборной Латвии.

«Сборная Латвии в рейтинге — одна из лучших сборных. Для них это не первый финал. Опыт финальных игр сказался на нашей сборной. К сожалению, мужчины тоже завоевали серебряные медали. Но попасть в финал — уже достижение для сборной России», — добавил Астахов.

В среду, 28 июля, мужская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла Латвии (18:21) в финале Олимпиады-2020, а женская сборная России по баскетболу 3x3 в финале уступила США (15:18).