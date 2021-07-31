В Латвии устроили парад в честь сборной по баскетболу 3х3, которая победила Россию в финале Олимпиады

В Латвии устроили парад в честь мужской сборной страны по баскетболу 3х3, которая выиграла золото на Олимпиаде в Токио.

Спортсмены проехали от аэропорта до студии телеканала LTV в пикапе с открытым верхом по шоссе, вдоль которого их приветствовали болельщики.

The @FIBA3x3 Olympic Champions were welcomed back like national heroes upon their return to Latvia ??? #3x3 #Tokyo2020 https://t.co/54zqcEGIWm — FIBA3x3 ?? #3x3 #Tokyo2020 (@FIBA3x3) July 31, 2021

В финале Олимпиады в Токио сборная Латвии победила Россию со счетом 21:18.