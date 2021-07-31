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В Латвии устроили парад в честь сборной по баскетболу 3х3, которая победила Россию в финале Олимпиады

12:44
Карлис Ласманис. Фото Reuters
Карлис Ласманис. Фото Reuters
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В Латвии устроили парад в честь мужской сборной страны по баскетболу 3х3, которая выиграла золото на Олимпиаде в Токио.

Спортсмены проехали от аэропорта до студии телеканала LTV в пикапе с открытым верхом по шоссе, вдоль которого их приветствовали болельщики.

В финале Олимпиады в Токио сборная Латвии победила Россию со счетом 21:18.

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Иван Торопцев все материалы автора

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