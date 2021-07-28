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Логунова расстроена поражением сборной России от США в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде

17:03
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Баскетболистка сборной России Анастасия Логунова высказалась о поражении от команды США (15:18) в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде.

— Такой игры, качественной и хорошей, не было. Все время какая-то борьба. Это нервы?

— Нет, это не нервы. Это же и есть 3х3.Это ж не обычный баскетбол, он немножко жестче, немножко контактней.

— С китаянками вы выглядели поспокойнее, менее нервными, нет?

— Но это же первый наш в жизни финал Олимпиады. Естественно, нервишки присутствовали, но потом, мне кажется, совсем чуть-чуть не хватило. Плюс, судьи немножко свистнули пару десятков раз, больше, чем следовало, но это опять же мое личное мнение.

— Даже не видно расстройства у вас на лице. Как праздник запоминается эта Олимпиада?

— Пока нет. На самом деле, мы просто очень хорошо скрываемся. Я ж не буду плакать. Нет, мы очень расстроены, что проиграли. Еще нет того понимания, что мы серебряные медалистки. Мы все еще расстраиваемся, в голове прокручиваем те моменты, которые могли бы сделать по-другому: получше пас, получше забить. Мы немножко ругаем себя за это внутри, поэтому мы такие и грустные.

В полуфинале россиянки выиграли у Китая со счетом 21:14.

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