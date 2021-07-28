Писклов рассказал об ошибке, которую допустила сборная России в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Игроки сборной России по баскетболу 3х3 Илья Карпенков, Александр Зуев и Кирилл Писклов прокомментировали поражение от Латвии (18:21) в финале Олимпиады.

— В концовке ты часто принимал мяч далеко от кольца. Так получалось, таки размены получились? Ты мало под кольцом оказывался, то есть там, где тебе удобней всего.

Илья Карпенков:

— Я старался заходить глубже, но латвийцы же тоже боролись, старались меня выпихивать, отчасти у них получилось.

— А не пытались идти больше на фолы?

Кирилл Писклов:

— Почему? Мы пытались, мы перестроились, чтобы много Илье давали в пост, чтобы был какие-то очки либо фол.

Карпенков:

— Но не всегда получалось, я терял мячи, но один фол дали.

— Мячи в финале не летели? С сербами прям прекрасно было.

Александр Зуев:

— Из игры в игру по-разному: то летит, то не летит. Все было — и летело, и не летело.

— Больше сейчас расстройство или все-таки довольны, что везете медали домой, учитывая, что прошли сербов?

Кирилл Писклов:

— Сразу после игры было прям такое расстройство, потому что смотришь на счет, было очень близко. Тяжело на это все смотреть. Так было близко к золотой медали, и мы ее не взяли, но сейчас пониманием, что все уже прошло, эмоции поулеглись.

Александр Зуев:

— Если бы мы проиграли 21:10, это было бы не так обидно, потому что они нас раскатали бы всухую, а так мы боролись до конца — 19:18, могли бы зацепить.

— Понимали, что они, скорее всего, на двушку уводили, чтобы закончить одним броском?

— Да.

Кирилл Писклов:

— Честно, если бы я понимал, я б сказал, но почему-то подумал, что по одному будут набирать.

Александр Зуев:

— Потому что они парочку в конце промазали. Думали, что уже пойдут, не будут так, в конце он забил. Ошибка.