Логунова назвала причину поражения сборной России в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде
Баскетболистка сборной России Анастасия Логунова высказалась о поражении от команды США (15:18) в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде.
— Чего не хватило в финале?
— Честно, чуть-чуть нервы и чуть-чуть судьи. Мы вовремя не перестроились, могли бы чуть-чуть по-другому отреагировать, стали бы держать чуть по-другому дистанцию, может быть, не столько фолов нам бы дали.
— Американки — это та команда, которую можно обыгрывать?
— Можно и нужно, но не в этот раз, видимо.
— Сейчас в России за два дня случился просто бум 3х3, когда вы вышли в финалы. Три года до следующей Олимпиады, Исинбаева, Бах говорят о развитии. Как этот интерес, который сейчас возник, не утратить за три года?
— Мне кажется, он не утратится, потому что он сейчас очень прогрессирует и развивается, во всех странах и городах есть свои команды и челленджи, женские серии. Это активно все развивается.
— Что приготовили в подарок Оле с Женей?
— Серебро пойдет.
28 июля сестры Евгения и Ольга Фролкины отмечают день рождения. Им исполнилось по 24 года.
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