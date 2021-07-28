Россияне рассказали, почему не удержали преимущество в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Игроки мужской сборной России по баскетболу 3х3 объяснили причина поражения в финале Олимпиады против Латвии (18:21).

— Что не получилось? Вели, начали неплохо, что случилось в конце матча? Почему не удержали преимущество?

Александр Зуев:

— Чуть-чуть потеряли концентрацию, сыграли где-то плохо, надо было дорожить мячом. Где-то лишний раз сделать меньше потерять, пару бросков бы залетело, победа была бы наша. Так сложилось, что сегодня выиграли они.

Кирилл Писклов:

— Еще добавлю, что ноги вообще не слушались, как будто с головой не совмещались. Очень много сил, эмоций отдали на это все. Старался как-то поддерживать, но уже понимал, что нет сил ни у меня, ни у кого. До последнего боролись. Хочу сказать спасибо парням, что выстояли, не так позорно проиграли.

— Мяч выскользнул в конце из-за усталости?

— Нет, из-за того, что было очень влажно, мокро. Каждую игру текло с локтя до кисти, все время, когда брал мяч, он был мокрым.

Александр Зуев:

— Там постоянно меняли мячи, но долгий отрезок он был совсем мокрым.

Кирилл Писклов:

— Я еще в этот момент оттолкнул игрока руками, еще больше намочил мяч, его невозможно схватить.

В составе сборной России играли: Кирилл Писклов, Александр Зуев, Илья Карпенков и Станислав Шаров. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.