Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что фигуристка Камила Валиева выступит в ее ледовом шоу, которое пройдет летом в Сочи.

«Камила Валиева будет исполнять у нас несколько ролей: в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе», — приводит ТАСС слова Навки.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Также, согласно решению CAS, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

В последний раз на шоу Валиева появлялась 28 января в Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.