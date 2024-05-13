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Сегодня, 20:08

Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что фигуристка Камила Валиева выступит в ее ледовом шоу, которое пройдет летом в Сочи.

«Камила Валиева будет исполнять у нас несколько ролей: в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе», — приводит ТАСС слова Навки.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Также, согласно решению CAS, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

В последний раз на шоу Валиева появлялась 28 января в Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

Источник: https://tass.ru/sport/20784529
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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