Российские близняшки-красавицы выиграли серебро Олимпиады в свой День рождения. Они знают толк не только в баскетболе, но и в фотосессиях

Не золотые, но все равно красавицы.

Ольга и Евгения Фролкины — близняшки из Пензы, играющие в баскетбол 3х3 за сборную России. Возможно, вы бы никогда о них не узнали. Все изменилось сейчас: баскетболистки стали серебряными призерами Олимпиады в этом пока еще новом ответвлении от классического баскетбола.

Даже серебряные медали — сенсация. Кто вообще планировал олимпийские награды в этом виде спорта? Но наши девушки добрались до финала, где уступили тем, кто лучше всего играет в баскетбол — американкам (15:18).

И все это — в День рождения Оли и Жени! Да, так совпало, что сегодня они могли сделать себе лучший подарок в своей жизни. Сделали чуть похуже, ну и ладно. А праздновать придется в самолете.

В интервью спортсменки рассказали, что поскорее хотят домой, к родным, которые сильно переживали за молодых баскетболисток. Наверное после такого успеха гулять будет весь город.

Ну а мы не можем не обратить внимание на то, что девушки просто обожают совместные фотосессии. И, конечно же, фотографии с пляжа. Оценим их красоту и спортивные тела?