Российский баскетболист рассказал, что случилось с ботинком в финале Олимпиады-2020

Игрок мужской сборной России по баскетболу 3х3 Илья Карпенков рассказал, что случилось с его ботинком в финале Олимпиады против Латвии (18:21).

Илья Карпенков:

— Что случилось с ботинком? Как подошва может быть снаружи? Что произошло?

— Немножечко порвался.

— Это кто такую плохую обувь шьет?

— Jordan, обратите внимание, пожалуйста. Напишем им письмо.

— Что за модель?

— Не знаю, важна не модель.

Кирилл Писклов:

— Он только сейчас узнал, что это Jordan.

Кирилл Писклов:

— Не было желания взять тайм-аут, когда латыши переломили матч? Как бы остудить их пыл, самим собраться с мыслями, отдохнуть.

— Возможно, надо было взять тайм-аут, но, я говорю, еще раз, что на секунду отключилась голова. До этого нам помогал тренер, его было слышно, а сейчас нет, мы играли сами, было очень тяжело. Может быть, наша ошибка, что мы не взяли тайм-аут.

— Почему не было слышно тренера?

— Из-за того, что было много людей, все кричали.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.