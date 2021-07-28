Российский баскетболист рассказал, что случилось с ботинком в финале Олимпиады-2020
Игрок мужской сборной России по баскетболу 3х3 Илья Карпенков рассказал, что случилось с его ботинком в финале Олимпиады против Латвии (18:21).
Илья Карпенков:
— Что случилось с ботинком? Как подошва может быть снаружи? Что произошло?
— Немножечко порвался.
— Это кто такую плохую обувь шьет?
— Jordan, обратите внимание, пожалуйста. Напишем им письмо.
— Что за модель?
— Не знаю, важна не модель.
Кирилл Писклов:
— Он только сейчас узнал, что это Jordan.
Кирилл Писклов:
— Не было желания взять тайм-аут, когда латыши переломили матч? Как бы остудить их пыл, самим собраться с мыслями, отдохнуть.
— Возможно, надо было взять тайм-аут, но, я говорю, еще раз, что на секунду отключилась голова. До этого нам помогал тренер, его было слышно, а сейчас нет, мы играли сами, было очень тяжело. Может быть, наша ошибка, что мы не взяли тайм-аут.
— Почему не было слышно тренера?
— Из-за того, что было много людей, все кричали.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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