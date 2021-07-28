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Российский баскетболист рассказал, что случилось с ботинком в финале Олимпиады-2020

18:54
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Игрок мужской сборной России по баскетболу 3х3 Илья Карпенков рассказал, что случилось с его ботинком в финале Олимпиады против Латвии (18:21).

Илья Карпенков:

— Что случилось с ботинком? Как подошва может быть снаружи? Что произошло?

— Немножечко порвался.

— Это кто такую плохую обувь шьет?

— Jordan, обратите внимание, пожалуйста. Напишем им письмо.

— Что за модель?

— Не знаю, важна не модель.

Кирилл Писклов:

— Он только сейчас узнал, что это Jordan.

Кирилл Писклов:

— Не было желания взять тайм-аут, когда латыши переломили матч? Как бы остудить их пыл, самим собраться с мыслями, отдохнуть.

— Возможно, надо было взять тайм-аут, но, я говорю, еще раз, что на секунду отключилась голова. До этого нам помогал тренер, его было слышно, а сейчас нет, мы играли сами, было очень тяжело. Может быть, наша ошибка, что мы не взяли тайм-аут.

— Почему не было слышно тренера?

— Из-за того, что было много людей, все кричали.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Артем Калинин все материалы автора

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