Россиянин Иван Карпенков, который в составе сборной России по баскетболу 3x3 завоевал серебро Олимпийских игр в Токио, рассказал об условиях проживания в олимпийской деревне.

— Что скажешь про условия проживания?

— Первое впечатление, как только мы заехали — это картонные стены, картонные двери, картонные кровати. Было необычно. Но матрацы были топ, очень понравились. А невысокий потолок в душевых — ничего страшного, уже сталкивались с этим. Было нормально. Квартиры были так себе, а в целом дальше только позитивные впечатления от деревни.

— Как происходило общение между спортсменами? Вас называли «Россия»?

— Прям особо не общались, только когда на улице пересекались: «Здравствуйте — привет — пока», все в таком роде.

— Без флага, без гимна, без зрителей. Каково это?

— Без зрителей, конечно, немного скучновато, а в остальном мы ехали туда делать свою работу, забирать то, что нашим было по праву, мы не зря пахали эти два с половиной месяца. Вот наши медали.