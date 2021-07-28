Российский баскетболист Карпенков не собирается подавать в суд из-за порванного ботинка

Игрок мужской сборной России по баскетболу 3х3 Илья Карпенков не будет подавать в суд из-за того, что в финале Олимпиады против Латвии (18:21) у него порвался ботинок.

Илья Карпенков:

— Еще про ботинок. Сменки не было?

— Была, но она в Олимпийской деревне. Сюда же ее не притащишь, ты не знаешь, что у тебя порвется кроссовок на игре.

— Может, подать в суд на фирму?

— Да ладно вам.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.