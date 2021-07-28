Российский баскетболист Карпенков не собирается подавать в суд из-за порванного ботинка
19:34
Игрок мужской сборной России по баскетболу 3х3 Илья Карпенков не будет подавать в суд из-за того, что в финале Олимпиады против Латвии (18:21) у него порвался ботинок.
Илья Карпенков:
— Еще про ботинок. Сменки не было?
— Была, но она в Олимпийской деревне. Сюда же ее не притащишь, ты не знаешь, что у тебя порвется кроссовок на игре.
— Может, подать в суд на фирму?
— Да ладно вам.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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