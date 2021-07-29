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Олимпийский призер Зуев: «Свою победу я посвятил будущей жене! Уже 22 августа можете нас поздравлять»

20:23

Игрок сборной России по баскетболу 3x3 Александр Зуев поделился впечатлениями после возвращения из Токио.

На Олимпиаде-2020 мужская команда (Зуев, Кирилл Писклов, Илья Карпенков, Станислав Шаров) взяла серебро.

«Сумасшедшие эмоции сейчас, — сказал Зуев «СЭ». — Пришли близкие и столько людей! Все поддерживают тебя. Что-то невероятное. Все, кто был возле команды, причастны к этому результату. Оператор, например, после двух поражений написал каждому слова поддержки. Это очень вдохновило нас. Свою победу я посвятил будущей жене. Уже 22 августа можете нас поздравлять, будем официальными муж и жена».

Зуев также отметил, что баскетбольная сборная 3х3 порадовала болельщиков.

«Наша баскетбольная команда 5х5 не попала на Олимпиаду. Возможно, поэтому болельщики переключились на нас. А мы их не огорчили», — добавил Зуев.

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Артем Бухаев все материалы автора

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