Станислав Шаров: «Травмы уже позади, мы друг друга поддерживаем»

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Станислав Шаров после финала Олимпиады против Латвии (18:21) рассказал о своих травмах.

— Вы рвали кресты два раза?

— Не рвал, просто небольшая травма у меня была. Другие травмы были, но не буду говорить, какие. Это секрет.

— С точки зрения того, что вы все равно это все преодолели. Что для вас значит быть здесь с медалью?

— Для меня значит — все эти ребята, которые стоят. То, что травмы были, это уже позади. Мы друг друга поддерживаем. Сейчас тоже есть у кого-то какие-то болячки, никто не обращает на это внимание, потому что поддержка идет от каждого: от тренера, от менеджера, от каждого из ребят. Ты про все забываешь и бьешься за каждого.

В составе сборной России играли Кирилл Писклов, Александр Зуев, Илья Карпенков и Станислав Шаров. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.