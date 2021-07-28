Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Баскетбол 3х3
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Станислав Шаров: «Травмы уже позади, мы друг друга поддерживаем»

20:04
Теги:

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Станислав Шаров после финала Олимпиады против Латвии (18:21) рассказал о своих травмах.

— Вы рвали кресты два раза?

— Не рвал, просто небольшая травма у меня была. Другие травмы были, но не буду говорить, какие. Это секрет.

— С точки зрения того, что вы все равно это все преодолели. Что для вас значит быть здесь с медалью?

— Для меня значит — все эти ребята, которые стоят. То, что травмы были, это уже позади. Мы друг друга поддерживаем. Сейчас тоже есть у кого-то какие-то болячки, никто не обращает на это внимание, потому что поддержка идет от каждого: от тренера, от менеджера, от каждого из ребят. Ты про все забываешь и бьешься за каждого.

В составе сборной России играли Кирилл Писклов, Александр Зуев, Илья Карпенков и Станислав Шаров. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Япония удерживает лидерство в медальном зачете, Россия по-прежнему четвертая
«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
«Это безобразие, ужас, произвол». Российскую дзюдоистку жестко засудили на Олимпиаде
Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд