В аэропорту Шереметьево развернули огромный флаг России перед прилетом олимпийских призеров

Призеры Олимпийских игр вернулись из Токио в Москву. Среди них игроки сборных России по баскетболу 3х3, пловцы, гребцы и стрелки.

В честь них в аэропорту был развернут огромный флаг России.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.