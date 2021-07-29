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В аэропорту Шереметьево развернули огромный флаг России перед прилетом олимпийских призеров

15:02
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Призеры Олимпийских игр вернулись из Токио в Москву. Среди них игроки сборных России по баскетболу 3х3, пловцы, гребцы и стрелки.

В честь них в аэропорту был развернут огромный флаг России.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события