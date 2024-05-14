Инсайдер НХЛ: Ничушкин провалил тест на наркотики

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провалил тест на наркотики, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли.

Ранее стало известно, что 29-летний россиянин отстранен от игр минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. Форвард не примет участие в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа» (1-2 в серии).

15 января Ничушкин проходил помощь игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.