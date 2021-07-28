Агабабьян недоволен поражением сборной России в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде

Тренер мужской сборной России по баскетболу 3х3 Владимир Агабабьян прокомментировал поражение от Латвии (18:21) в финале турнира на Олимпиаде.

— Ребята у Латвии были немного загнаны в угол. Люди понимали, что им терять нечего. А мы в этот момент чуть-чуть подсели. Я верю, что мы можем забрать золото. Через три года будет продолжение.

— Серебро — это успех?

— Я считаю, что да. Хотя я недоволен. Я хочу золотую медаль. Это будет для нас дополнительной мотивацией. Я говорил, что ребята уже немолодые, но, тем не менее, у нас есть еще три года. Это уже взрослые мужчины. Три года будем дальше работать. Такой результат — очень хорошая мотивация для нас.

В составе мужской сборной России играли: Кирилл Писклов, Александр Зуев Илья Карпенков и Станислав Шаров.