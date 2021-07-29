Баскетболистка Евгения Фролкина: «Если честно, я вообще не понимаю, что сейчас происходит»

Член сборной России по баскетболу 3x3 Евгения Фролкина вместе с другими игроками вернулась из Токио, где проходили Олимпийские игры.

Женская сборная России завоевала серебряные медали на турнире.

— Ожидала ли, что столько людей придет встретить вас из Токио?

— Если честно, я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Столько народу пришло нас встречать, я даже не ожидала подобного. У меня столько эмоций, сколько за всю жизнь не переживала. Спасибо всем, кто пришел нас встретить! Спасибо всем, кто болел за нас из России! — сказала Фролкина «СЭ».

— Вчера же у вас с сестрой был день рождения. Как в таких условиях будете справлять?

— Приедем домой, там спокойно с семьей отметим. Сейчас была дорога, другие эмоции. День рождения отошел на второй план немного, хотя, конечно же, нас поздравили

— Серебряная медаль на Олимпийских играх — это хороший подарок?

— Конечно, это просто прекрасный подарок!

— Можно сказать, мечта исполнилась?

— Я думаю, что у каждого спортсмена мечта — это попасть на Олимпийские игры. А мы еще и серебро взяли. Могу сказать, что да.

— После финального матча с США к вам подошел Томас Бах. Что он вам говорил?

— Он просто нас поддержал, сказал: «Девчонки, вы молодцы! Ждем вас в Париже».

— Значит, вы едете на следующие Олимпийские игры?

— Будем стараться сделать все для этого

— В команде из США играли девушки, которые выступают в женском НБА. Это же топ-игроки. Как против таких бороться?

— Это нормально. Мы все люди и можем играть на любом уровне. Почему нет?

— Наша Олимпийская сборная по баскетболу 5х5 за все время выиграла только бронзу в Лондоне. Вчера же было два серебра. Как это можно объяснить?

— Это первая Олимпиада 3х3, очень неплохой результат. Будем улучшать его. 5х5 и 3х3 немного различаются. Я не могу их сравнивать. Кому-то интересно одно, кому-то другое