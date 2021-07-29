Баскетболист Илья Карпенков об уровне организации Олимпиады: «Водили под ручку от автобусов до залов»
17:26
Баскетболист сборной России Илья Карпенков в интервью «СЭ» рассказал, какие впечатления у него остались от организации Олимпийских игр в Токио.
— Какие впечатления остались от Японии? Это другой мир? Вообще, видел Японию?
— Мы были в Токио, но дальше Олимпийской деревни нас не выпускали. Водили под ручку от автобусов до залов. Первое впечатление — город очень урбанистичный, многоярусный, много дорог. В целом впечатление позитивное, все очень понравилось.
— А с ковидом как? Не боялся заразиться?
— Как-то и не задумывался. Вся эта ситуация с ковидом идет с начала предыдущего сезона. Я и вся наша команда переболела ковидом еще в прошлом сентябре. Так что даже не обращал на это внимание.
Читайте также
Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю