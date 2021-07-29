Баскетболист Илья Карпенков об уровне организации Олимпиады: «Водили под ручку от автобусов до залов»

Баскетболист сборной России Илья Карпенков в интервью «СЭ» рассказал, какие впечатления у него остались от организации Олимпийских игр в Токио.

— Какие впечатления остались от Японии? Это другой мир? Вообще, видел Японию?

— Мы были в Токио, но дальше Олимпийской деревни нас не выпускали. Водили под ручку от автобусов до залов. Первое впечатление — город очень урбанистичный, многоярусный, много дорог. В целом впечатление позитивное, все очень понравилось.

— А с ковидом как? Не боялся заразиться?

— Как-то и не задумывался. Вся эта ситуация с ковидом идет с начала предыдущего сезона. Я и вся наша команда переболела ковидом еще в прошлом сентябре. Так что даже не обращал на это внимание.