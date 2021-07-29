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Баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца после возращения с Олимпиады-2020

19:49
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Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Анастасия Логунова получила предложение руки и сердца в аэропорту"Шереметьево по прилете с Олимпийских игр в Токио, сообщают «Известия».

Молодой человек спортсменки предложил ей выйти замуж, подарив обручальное кольцо, а также букет роз. Логунова ответила на предложение согласием.

Днем ранее российские спортсменки завоевали серебро в дебютном Олимпийском турнире по баскетболу 3х3. В финальном матче россиянки уступили команде США со счетом 15:18.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1200056/2021-07-29/basketbolistke-logunovoi-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdtca-po-prilete-s-oi

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Иван Шитик все материалы автора

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