Баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца после возращения с Олимпиады-2020

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Анастасия Логунова получила предложение руки и сердца в аэропорту"Шереметьево по прилете с Олимпийских игр в Токио, сообщают «Известия».

Молодой человек спортсменки предложил ей выйти замуж, подарив обручальное кольцо, а также букет роз. Логунова ответила на предложение согласием.

Днем ранее российские спортсменки завоевали серебро в дебютном Олимпийском турнире по баскетболу 3х3. В финальном матче россиянки уступили команде США со счетом 15:18.