Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» серебряные медали мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Не вижу ничего обидного в серебряных медалях, — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой. — Нам нужно было обижаться значительно раньше, когда в нашей стране погиб баскетбол. Когда-то мы выступали на должном уровне, даже на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году наша женская сборная по баскетболу достигла очень хороших результатов. После этого в нашей стране баскетбол только убивается. На сегодняшний день он находится в стадии полного развала. Я считаю, что, если мы дошли до финала в каком-то из подвидов баскетбола, это уже героическое достижение. Баскетбола у нас нет: ни мужского, ни женского. Поэтому удивляться тому, что мы проиграли в финале, странно. Я больше удивлен, что мы до него вообще дошли. Потому что наши сборные по обычному баскетболу на Олимпиаде не представлены вообще, мы не попали».

Также Лебедев призвал заниматься проблемами развития спорта внутри страны.

«Честно говоря, вообще не понимаю той эйфории, которая сейчас творится вокруг выступлений наших спортсменов. Выиграли — от счастья прыгаем, проиграли — ой, как обидно. Давайте лучше думать о том, что у нас существуют более глубинные проблемы в развитии спорта в нашей стране», — добавил Лебедев.

Российские баскетболистки уступили США в финале олимпийского турнира — 15:18. Баскетболисты проиграли латвии — 18:21.