Американские болельщики негодуют из-за поражения звездной команды США от французов на старте Олимпиады.

Мужская сборной США по баскетболу проиграла команде Франции в стартовом матче олимпийского группового турнира (76:83). Это поражение стало для американцев первым на ОИ с 27 августа 2004 года, когда они уступили Аргентине в полуфинале Игр в Афинах. С турнирной точки зрения пока никакой трагедии нет, но американские болельщики ждали, что составленный из звезд НБА коллектив будет выносить всех соперников с двузначным счетом, как это было во времена «Дрим тим». На все это накладываются воспоминания об унижении на ЧМ-2019, где подопечные Грегга Поповича проиграли тем же французам и сербам, заняв в итоге только седьмое место.

В Токио опасения относительно сборной США пока оправдываются в полной мере. Команде в игры по правилам ФИБА не хватает доминирующего центра, а очень индивидуально сильные баскетболисты не готовы работать на командные интересы. Главный тренер Грегг Попович после оплеухи от французов выдавил из себя лишь политкорректную фразу о повышении уровня баскетбола во всем мире. «Людей не должно удивлять, что сборная Франции, или Австралии, или Испании, или Литвы... Неважно, кто — разрыв между командами с каждым годом сокращается, так как отличных игроков становится все больше и больше по всему миру. Сегодня французы были более стабильны, чем мы, на обеих сторонах площадки», — цитирует Попович Eurohoops.

Все это не могло не взбесить американскую баскетбольную публику. Соцсети наполнились гневными и издевательскими комментариями. Один из пользователей представил нынешнее состояние сборной США следующим образом:

live look at the current state of the usa basketball team. pic.twitter.com/byB7dcSqws — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) July 25, 2021

Другой болельщик проводит жесткие исторические параллели:

«1992 — Команда мечты

2008 — Команда возвращения

2021 — Команда мемов"

Сборная, в которой есть Дюран и Лиллард, не может набрать даже 75 очков? — недоумевает третий фанат. — Это анекдот. Немедленно увольте Поповича!

Есть, конечно, и попытка разобраться в причинах. Многие согласны с таким постом:

«Франция: команда-звезда

США: звезды, собранные в команду"

FRANCE: team of individuals.

USA: individuals who make up a team. — Rob Perez (@WorldWideWob) July 25, 2021

Некоторые почти один в один повторяют выступление Поповича:

«Мужская баскетбольная команда США проиграла на Олимпийских играх впервые с 2004 года, и, честно говоря, их обыграла более сильная сборная. Дни, когда просто появлялись на площадке, а другая команда просила автографы после того, как им привозили 40 очков, давно прошли».

USA's Men's Basketball just lost in the Olympics for the first time since 2004 and honestly they were beat by a better team. the days of just showing up and running pickup and having the other team ask for pictures after getting waxed by 40 is over. — Rob Perez (@WorldWideWob) July 25, 2021

«Это плохое оправдание. (В Токио) у нас вообще может не быть медалей, — парируют другие.

This poor excuse of a Team may not medal at all. https://t.co/MvGXhngU7j — John C. Varner III (@LilHulkQ) July 25, 2021

«Прогноз о серебряной медали для сборной США, возможно, был немного оптимистичным», — печально констатируют пессимисты.

So my prediction of a silver medal for team USA hoops, actually may have been a bit optimistic. ? — Colin Cowherd (@ColinCowherd) July 25, 2021

«Попович в ужасе от результата, ведь он ненавидит проигрывать, — пишет в The Athletic инсайдер Джо Вардон. — Игроки тоже расстроены и недовольны атакующими схемами «Сан-Антонио», которые используются в сборной. Они считают, что есть идеи получше. Попович в тренировочном лагере заявил, что из-за нехватки времени нападение будет «основываться на концепциях, а не на комбинациях».

«С такой игрой мы не выберемся даже из группы. Мы в шоке», — жалуются хейтеры.

We ain't even gonna make it out of the group stage are we smh ??? https://t.co/vD4yU29dbM — Adrian Peterson (@AdrianPeterson) July 25, 2021

Между тем, это было всего лишь шестое поражение в истории мужской олимпийской сборной США. Теперь американцам в Токио предстоят матчи со сборной Ирана (28 июля) и Чехии (31 июля). Для выхода из группы теоретически может хватить одной победы в трех матчах.