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«Это не команда мечты, а команда — мем. Увольте Поповича немедленно». Соцсети уничтожают сборную США

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 07:15
Баскетболисты сборной США. Фото Getty Images
Баскетболисты сборной США. Фото Getty Images
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Американские болельщики негодуют из-за поражения звездной команды США от французов на старте Олимпиады.

Мужская сборной США по баскетболу проиграла команде Франции в стартовом матче олимпийского группового турнира (76:83). Это поражение стало для американцев первым на ОИ с 27 августа 2004 года, когда они уступили Аргентине в полуфинале Игр в Афинах. С турнирной точки зрения пока никакой трагедии нет, но американские болельщики ждали, что составленный из звезд НБА коллектив будет выносить всех соперников с двузначным счетом, как это было во времена «Дрим тим». На все это накладываются воспоминания об унижении на ЧМ-2019, где подопечные Грегга Поповича проиграли тем же французам и сербам, заняв в итоге только седьмое место.

В Токио опасения относительно сборной США пока оправдываются в полной мере. Команде в игры по правилам ФИБА не хватает доминирующего центра, а очень индивидуально сильные баскетболисты не готовы работать на командные интересы. Главный тренер Грегг Попович после оплеухи от французов выдавил из себя лишь политкорректную фразу о повышении уровня баскетбола во всем мире. «Людей не должно удивлять, что сборная Франции, или Австралии, или Испании, или Литвы... Неважно, кто — разрыв между командами с каждым годом сокращается, так как отличных игроков становится все больше и больше по всему миру. Сегодня французы были более стабильны, чем мы, на обеих сторонах площадки», — цитирует Попович Eurohoops.

Все это не могло не взбесить американскую баскетбольную публику. Соцсети наполнились гневными и издевательскими комментариями. Один из пользователей представил нынешнее состояние сборной США следующим образом:

Другой болельщик проводит жесткие исторические параллели:

«1992 — Команда мечты

2008 — Команда возвращения

2021 — Команда мемов"

Сборная, в которой есть Дюран и Лиллард, не может набрать даже 75 очков? — недоумевает третий фанат. — Это анекдот. Немедленно увольте Поповича!

Есть, конечно, и попытка разобраться в причинах. Многие согласны с таким постом:

«Франция: команда-звезда

США: звезды, собранные в команду"

Некоторые почти один в один повторяют выступление Поповича:

«Мужская баскетбольная команда США проиграла на Олимпийских играх впервые с 2004 года, и, честно говоря, их обыграла более сильная сборная. Дни, когда просто появлялись на площадке, а другая команда просила автографы после того, как им привозили 40 очков, давно прошли».

«Это плохое оправдание. (В Токио) у нас вообще может не быть медалей, — парируют другие.

«Прогноз о серебряной медали для сборной США, возможно, был немного оптимистичным», — печально констатируют пессимисты.

«Попович в ужасе от результата, ведь он ненавидит проигрывать, — пишет в The Athletic инсайдер Джо Вардон. — Игроки тоже расстроены и недовольны атакующими схемами «Сан-Антонио», которые используются в сборной. Они считают, что есть идеи получше. Попович в тренировочном лагере заявил, что из-за нехватки времени нападение будет «основываться на концепциях, а не на комбинациях».

«С такой игрой мы не выберемся даже из группы. Мы в шоке», — жалуются хейтеры.

Между тем, это было всего лишь шестое поражение в истории мужской олимпийской сборной США. Теперь американцам в Токио предстоят матчи со сборной Ирана (28 июля) и Чехии (31 июля). Для выхода из группы теоретически может хватить одной победы в трех матчах.

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